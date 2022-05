Mali : Nouvelle manifestation de soutien à l’armée

0 Partages Partager Twitter

A l’appel de plusieurs organisations de la société civile, dont le M5-RFP et le Collectif pour la défense des militaires, des milliers de personnes ont manifesté le vendredi 13 mai 2022 au Mali en guise de soutien aux opérations militaires des Forces armées maliennes (FAMa) contre le terrorisme.

Quelques milliers de personnes ont répondu à cet appel et sont venues écouter les différents orateurs, dont Ben le Cerveau, le leader de l’organisation Yerewolo-debout sur les remparts, un des plus farouches défenseurs du gouvernement de Transition.

Les participants portaient massivement les couleurs du drapeau national et, pour un certain nombre, les t-shirts siglés d’un « E » majuscule « Opération Espoir ». C’est le signe du soutien aux FAMa, promu par le M5-RFP et le collectif pour la défense des militaires, dont Mahamad Oumar Dembélé est le porte-parole.

Ces manifestations qui se sont déroulées dans la capitale Bamako et dans plusieurs autres villes du pays interviennent dans un contexte où l’armée malienne est accusée d’exactions.

« Notre armée républicaine ne cesse d’engranger des résultats palpables qui malheureusement font des jaloux au point de répandre des allégations mensongères, plus encore, de mener de véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication et de désinformation », a indiqué, dans une déclaration exploitée par L’Obs. Paalga, le porte-parole du Collectif pour la défense des militaires (CDM), Mahamad Oumar Dembélé.

Et d’ajouter : « Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes, lesquels, régnaient en maîtres, depuis 2012 sur les trois quarts de notre territoire ». Pour les manifestants, l’objectif, à travers ces manifs, est de renforcer cette complicité entre le peuple et son armée.

Les manifestants venaient aussi dénoncer l’accord d’Alger signé en 2015 avec les groupes rebelles nordistes, le franc CFA et de manière plus globale la présence française et européenne dans le pays.

Tandis que Barkhane poursuit son « désengagement », la Minusma, la force de l’ONU, dont le mandat doit être ou non renouvelé en juin, et dont la liberté d’action s’est réduite ces derniers mois sur le territoire malien, était aussi visée.

