Do Pascal Sessouma donne la note de 4/10 au président Damiba

Candidat malheureux à la présidentielle de 2020, Do Pascal Sessouma s’est exprimé sur la situation nationale du Burkina Faso ce samedi 14 mai 2022 à Ouagadougou.

Do Pascal Sessouma parle de la situation nationale marquée par une insécurité grandissante avec son corollaire de nombre accru des personnes déplacées internes.

Ce samedi 14 mai 2022, lors d’un point de presse, il a affirmé avoir l’impression que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba ne s’était pas préparé à la prise du pouvoir après son coup de force perpétré le 24 janvier 2022.

«Maintenant, Dieu lui a donné, comme on dit, qu’est-ce qu’il va en faire ? Moi je ne sais pas. La note sur 10, il ne gagnera même pas 5. Depuis qu’il est arrivé les attaques ne diminuent pas.

Au contraire, avez-vous remarqué une chose depuis 2016 qu’on est sous le feu des groupes terroristes, quand le Ramadan arrive généralement, il y a une certaine accalmie (…). Mais pourquoi cette fois-ci, pendant le Ramadan, ça a été des attaques tous azimuts», a-t-il déclaré.

Selon ce candidat malheureux à la présidentielle de novembre 2020, le président Damiba est mal entouré. «Parce qu’un chef n’est aussi efficace que par ceux qui l’entourent avec des conseils avisés (…), on ne sait pas trop, on avance, on recule. Donc j’ai donné ma note. Je donnerai 4/10. 4 parce que c’est mon président, je dois le respecter mais le reste-là, vraiment pas plus que ça», a-t-il justifié sa note.

Par ailleurs, Do Pascal Sessouma a demandé la dissolution de l’Assemblée législative de transition et la suppression du poste de Premier ministre. À propos, il a invité le président Damiba à diriger par ordonnance comme cela se fait dans certains États.

Pour lui, les membres de l’ALT ne sont pas des députés mais des mandataires. «Leur écharpe qu’ils ont portée sur l’épaule droite, ça doit être sur l’épaule gauche pour montrer que ce n’est la même chose», a-t-il lancé.

Aussi, Do Pascal Sessouma a appelé à ce que les anciens candidats à la présidentielle de 2020 soient intégrés à l’ALT parce que, a-t-il dit, ils avaient des choses à dire en 2020 ; qu’ils puissent continuer à le dire pour la gouvernance de ce pays.

«Damiba a combien de députés sous sa coupole, lui-même a beaucoup de membres, à lui seul, il peut très bien intégrer les anciens candidats qui le désirent. Les autres peuvent refuser pour dire qu’ils ne sont pas intéressés, mais au moins ceux qui le désirent, ils doivent être autorisés à participer aux débats», a-t-il notifié.

D’après lui, gouverner c’est partager. Sur ce, il a proposé que le mandat des membres de l’ALT soit rotatif afin de permettre aux Burkinabè d’apporter leurs contributions pour le développement du pays.

Comme autres suggestions, Do Pascal Sessouma a prôné qu’à la place de la journée nationale de prière pour la paix que ce soit une journée nationale de jeûne et de pénitence qui soit instituée sur tout le territoire burkinabè.

«Cette journée qui sera observée par tous les Burkinabè, toutes les confessions religieuses feront l’objet d’un couvre-feu alimentaire de 7h à 17h30, sous la surveillance des FDS.

Ce jour-là, les maquis, les bars et les restaurants seront fermés. Seuls les malades, les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes seront exemptés», a-t-il indiqué.

Willy SAGBE

Burkina 24

