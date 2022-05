Burkina Faso : Le Pr Pam Zahonogo désormais Président de l’Université Thomas Sankara

0 Partages Partager Twitter

C’est officiel, le nouveau président de l’Université Thomas Sankara est le Pr Pam Zahonogo. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce vendredi 13 mai 2022, dans les locaux de ladite université.

A la tête de l’Université Thomas Sankara depuis le 20 mars 2018, le Pr Adjima Thiombiano a marqué son empreinte dans la gouvernance de ce temple du savoir. Sous son leadership, beaucoup de défis, notamment l’aménagement sur le site actuel, la normalisation des années académiques, ont connu des avancées très significatives.

Après quatre ans, un mois, trois semaines de services, le Pr Thiombiano a cédé les rênes de l’Université Thomas Sankara au Pr Pam Zahonogo nommé en conseil des ministres à la date du vendredi 06 mai 2022. Ainsi, le président entrant a officiellement pris les commandes de l’Université Thomas Sankara dans la soirée du vendredi 13 mai 2022.

« C’est toujours délicat de prendre la parole quand vous vous apprêtez à prendre une charge, surtout une charge très lourde, avec le risque de dire des choses difficiles à réaliser. A l’entame de mes propos, je voudrais donc rendre hommage à mes devanciers dans la fonction.

Toutefois, permettez-moi d’exprimer ma sincère reconnaissance aux plus hautes autorités du Burkina Faso, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour présider la destinée de notre maison commune, l’Université Thomas Sankara », a témoigné Pam Zahonogo, le désormais président de l’Université Thomas Sankara.

« C’est plus facile de dire bienvenue qu’au revoir »

Une fierté pour le président sortant de passer les charges à une des compétences de l’Université Thomas Sankara. Pour cela, il n’a pas manqué d’exprimer des félicitations à son successeur.

« Permettez-moi tout d’abord à l’entame de mon propos d’adresser mes vives félicitations au Pr Pam Zahonogo pour sa nomination. Je lui souhaite beaucoup de courage et surtout plein succès dans ses nouvelles missions.

C’est une réelle fierté pour moi de passer le témoin à une des compétences de l’UTS. Je reste persuadé que l’œuvre de construction de l’UTS connaitra des jours encore meilleurs avec lui. Partout où je serai, je reste disponible pour accompagner l’UTS », a promis le président sortant, Adjima Thiombiano.

« C’est plus facile de dire bienvenue qu’au revoir », foi du Pr Traoré, directeur de l’UFR sciences et techniques, par ailleurs, représentant des directeurs et enseignants de l’Université Thomas Sankara. Pour sa part, il a salué les efforts du président sortant tout en espérant que l’entrant relève les missions qui lui seront assignées.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

