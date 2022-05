Eddie Komboïgo : Le CDP « demeure l’avenir de ce pays »

0 Partages Partager Twitter

Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a rencontré, ce samedi 14 mai 2022 au siège du parti, les Secrétaires généraux (SG) des 45 provinces du pays. À l’ordre du jour, la situation nationale, la vie du parti et divers autres points.

« Que faut-il faire pour aider les organes de la transition à trouver des solutions idoines et rapides pour apaiser la situation (ndlr, nationale) ? », s’est questionné le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo.

C’est, à en croire son propos, l’une des principales questions qui a suscité la rencontre avec les Secrétaires généraux (SG) des 45 provinces du pays.

« Nous avons demandé aux SG des 45 provinces de venir pour que l’on se concerte, se conseille mutuellement, écouter également leurs besoins pour enfin discuter sur la situation nationale, la vie de notre parti et des points divers », a-t-il indiqué sur l’ordre du jour de la rencontre.

A l’issue de la rencontre, « nous allons définir les activités politiques à mener dans certaines villes sans trop mettre en danger nos populations… », a-t-il aussi dit.

Eddie a par ailleurs tenu un message rassembleur et inclusif en faisant savoir la nécessité d’ouvrir les portes du parti, même aux anciens camarades, afin de demeurer « unis » et « forts ».

« Le CDP reste fort et uni, et surtout ouvert. Il faut ouvrir les portes du CDP. Ceux qui nous ont quittés depuis 2014 pour aller dans d’autres partis, prenez-les ! Ceux qui sont partis, sont perdus et qui veulent revenir, prenez-les !

Ceux qui nous ont fait des histoires en 2021, revenez pour que nous puissions construire un CDP encore plus fort. Mais revenez dans le respect strict des statuts et règlements intérieurs. Sur ça, le président Eddie Komboigo et la direction du parti, nous sommes intransigeants », a-t-il fait savoir, ajoutant que : le CDP « demeure l’avenir de ce pays ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

