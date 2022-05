Coopération Burkina Faso-Royaume d’Arabie Saoudite : Un Conseiller royal reçu par le Président du Faso

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 16 mai 2022). Le Président du Faso, Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a eu, ce lundi après-midi, un tête-à-tête avec le Conseiller à la Cour royale d’Arabie Saoudite, Ahmed Bin Abdulaziz KATTAN, porteur d’un message du Roi.

La visite s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso et vise à œuvrer davantage au renforcement des liens de solidarité, d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays.

« Nous avons échangé sur la situation dans la sous-région, notamment la situation sécuritaire et l’Arabie Saoudite est disposée à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme », a déclaré le Conseiller à la Cour royale, à l’issue de l’entretien avec le Chef de l’Etat.

Concernant le G5 Sahel, qui a également été abordé au cours des échanges, Ahmed Bin Abdulaziz KATTAN a souligné que son pays s’est engagé à soutenir la coalition sous régionale dans son combat contre le terrorisme, avec une enveloppe de 200 millions d’euros.

Ahmed Bin Abdulaziz KATTAN a transmis les salutations ainsi qu’un message du Roi d’Arabie Saoudite au Président du Faso.

Par cette visite, selon le Conseiller à la Cour royale, le Roi Sa Majesté Salman Bin Abdoul Aziz AL SAOUD invite le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, à effectuer une visite d’amitié et de travail au Royaume d’Arabie Saoudite.

A la suite du tête-à-tête entre le Chef de l’Etat et l’émissaire saoudien, la rencontre a été élargie aux délégations saoudienne et burkinabè. Elle a abouti à un communiqué final.

Dans ce communiqué, lu par le ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, le Royaume d’Arabie Saoudite réitère sa demande de soutien du Burkina Faso à sa candidature à un poste au sein de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à la candidature de Riyadh pour l’Expo Universelle 2030.

La coopération entre le Burkina Faso et le Royaume d’Arabie Saoudite est marquée par la signature d’accords dans plusieurs secteurs, des appuis multiformes, des visites de personnalités des deux pays.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

