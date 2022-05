Burkina Faso vs Cap Vert : La JS Kabylie annonce la sélection de Momo Ouattara

Mohamed Lamine Ouattara surnommé Momo Ouattara retrouve les Etalons. Selon la page Facebook de la JS Kabylie, l’attaquant burkinabè est « convoqué pour rejoindre le stage de la sélection nationale du Burkina Faso qui se déroulera du 25 mai au 10 juin 2022 ».

C’est une bonne nouvelle pour Mohamed Lamine Ouattara qui avait manqué à l’appel lors des matchs amicaux de mars 2022, lors des défaites contre le Kosovo (5-0) et la Belgique (3-0) pendant l’intérim assuré par Oscar Barro.

Mohamed Lamine Ouattara avait également manqué la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun où les Etalons avaient pris la 4e place.

Les Etalons du Burkina Faso affrontent début juin le Cap Vert pour les première et deuxième journées des matchs aller des éliminatoires de la CAN 2023 prévus en Côte d’Ivoire et l’Estwani.

La sélection des Etalons est dirigée par le Français Hubert Velud qui est arrivée au Burkina Faso depuis le samedi 14 mai 2022. Il remplace à ce poste Kamou Malo.

