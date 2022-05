Maintien et réussite scolaires des jeunes filles : Des élèves sensibilisés à Koudougou

Le ministère en charge de l’éducation nationale, dans le cadre de l’exécution de son projet « Appui à la promotion de l’éducation post-primaire secondaire des filles dans la région du centre-ouest » organise des activités de sensibilisation à l’endroit des élèves et de la communauté, sur le maintien et la réussite scolaire des jeunes filles. Ces dites activités de sensibilisation ont officiellement été lancées ce mardi 17 mai 2022, à Koudougou.

Le projet « Appui à la promotion de l’éducation post-primaire secondaire des filles dans la région du centre-ouest » est une initiative du ministère en charge de l’éducation nationale qui entend par celui-ci œuvrer pour le maintien et la réussite scolaire des jeunes filles de la région et cela, à travers une palette d’activités de sensibilisation et de communication.

Au programme de la cérémonie de lancement de ces activités, dont les thèmes retenus ont été «le maintien des filles à l’école » et « comment réussir sa scolarité ? », plusieurs activités notamment des représentations théâtrales, des ballets, des slams et sketchs, ont été assurées par les élèves eux-mêmes.

Une façon pour la directrice régionale des enseignements du post-primaire et secondaire, du centre-ouest, Bernadette Nikiéma/Zongo, de permettre aux élèves de faire eux-mêmes la promotion de cette idée à travers des manières récréatives et leur propre initiative.

« L’intérêt de cette activité, les filles sont là et les parents sont là, c’est l’occasion d’échanger avec tous les acteurs, qui étaient là ce soir dans le cadre de cette sensibilisation. Notre pays compte plus de 50% de filles et comme cela a été répété dans les sketchs, éduquer une fille c’est éduquer une nation », a-t-elle expliqué.

De ses dires, il s’agit de faire passer un message fort pour les élèves et par les élèves car « la réussite de ce programme dépend d’abord de l’implication effective des élèves eux-mêmes ».

« C’est une belle occasion de sensibiliser les enfants eux-mêmes sur les fléaux sociaux qui pourraient miner leur éducation, à savoir la consommation de drogue, les grossesses non désirées et la prostitution qui sont des moyens qui pourraient beaucoup miner l’éducation des filles et de tous les enfants en général », a-t-elle ajouté.

Message bien assimilé, à écouter les jeunes filles venues nombreuses à ce cadre de sensibilisation, à l’image de Azetou Kaboré, une jeune fille de la classe de troisième qui dit avoir beaucoup appris des messages.

« Pour la cérémonie de ce soir, on a beaucoup appris, notamment, à nous concentrer sur nos études et laisser les garçons et autres, car tout viendra après. Je conseille les camarades également à se mettre au sérieux, car cela va nous éviter de courir après les garçons », a-t-elle indiqué.

L’initiative est un projet de la direction de la promotion de l’éducation inclusive de l’éducation des filles et du genre en collaboration avec l’UNICEF et d’autres partenaires qui accompagnent 550 élèves dans la région, dans le cadre du projet.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

