« Reine culinaire », un concours pour valoriser les mets locaux

Un concours national pour valoriser la cuisine des mets locaux. « Reine culinaire », ainsi dénommé, a été officiellement lancé ce dimanche 29 mai 2022 à Ouagadougou. Première édition du genre, ce concours mettra aux prises six (06) candidates pour une seule place de lauréate.

Durant deux mois, soit tous les dimanches pour compter de ce 29 mai jusqu’au 30 juillet 2022, six (06) jeunes filles, déjà retenues, se défieront en cuisine.

« Durant chaque phase du concours, chaque candidate cuisinera une fois. Deux candidates se rencontreront chaque semaine (dimanche, ndlr) pour cuisiner le même plat avec les mêmes ingrédients en un temps imparti », a expliqué Déborah Bénao, directrice du projet.

Première édition du genre, « Reine culinaire », à en croire les dires de Déborah Bénao, « est un concept qui vise à valoriser la culture au Burkina Faso, en mettant en évidence les mets locaux et permettre aux jeunes filles d’exprimer leurs talents en matière de cuisine ».

C’est également, a-t-elle poursuivi, « un cadre qui vise à valoriser l’entrepreneuriat au Burkina Faso en offrant une lucarne d’exposition des produits alimentaires burkinabè ».

La vision du concours, a en outre fait savoir la directrice du projet, « est d’accompagner chaque année au moins 6 jeunes filles comme lauréates au concours et d’inciter un grand nombre de filles à aimer la cuisine ».

Si la cible de cette 1re édition concerne les jeunes filles et les jeunes dames de 18 à 29 ans, Mademoiselle Bénao a laissé entendre que dans la vision de leur projet, il est prévu d’intégrer à partir de la 2e édition la cible des enfants de 09 à 12 ans.

Et aussi, de faire participer un plus grand nombre de jeunes filles et dames lors des phases de présélection. S’agissant concrètement du déroulé de la première édition, Déborah Bénao a informé de la tenue de quatre (04) phases.

Pour les phases précédant la finale, si l’on s’en tient à ses explications, il s’agira de plats imposés pour toutes les candidates, avec comme critères de notation « la cuisson, le goût et l’hygiène autour de la cuisine ».

Pour la finale, en plus d’ajouter la « créativité » aux critères de notation déjà définis, elle a mentionné qu’« il y aura le vote du public, qui va compter pour 40% et le vote du jury, pour 60% ». Une moto et de nombreux autres lots ont été prévus pour récompenser la gagnante de ce concours de cuisine.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

