Lauréat du prix « Pritzker 2022 » : Diébédo Francis Kéré fait Commandeur de l’ordre de l’Etalon

(Ouagadougou, 2 juin 2022). Le lauréat du prix « Pritzker 2022 », prix Nobel de l’Architecture, Diébédo Francis KÉRÉ, a été fait ce matin, Commandeur de l’ordre de l’Etalon, par le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, au cours d’une cérémonie solennelle.

Selon le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Boukary SAVADOGO, le prix « Pritzker » décerné à notre compatriote « constitue une fierté pour le peuple burkinabè dans son ensemble ».

Le lauréat du prix Nobel de l’Architecture dédie cette distinction à tout le peuple burkinabè surtout en cette période difficile pour la nation burkinabè. « J’ai reçu le prix en l’honneur du Burkina Faso, en l’honneur de tous ceux qui travaillent mais qui n’ont pas de visibilité, de ceux qui font tout pour que nous existions et de tous ceux qui assurent la sécurité ici, au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Diébédo Francis KÉRÉ a rappelé que le Burkina Faso dispose d’un riche potentiel et les autorités ne ménagent aucun effort pour créer les conditions favorables à l’épanouissement de la jeunesse malgré parfois les situations difficiles. « Moi j’ai bénéficié d’une bourse de l’Etat burkinabè pour aller faire une formation en menuiserie à Fada, et c’est ça qui a constitué la base de mon succès en quelque sorte », a reconnu le prix Nobel de l’Architecture 2022

Sur la question sécuritaire, le nouveau Commandeur de l’ordre de l’Etalon a appelé les Burkinabè à soutenir la Transition pour qu’ensemble le pays puisse venir à bout du terrorisme.

Premier africain lauréat du prix Nobel d’architecture, Diébédo Francis KÉRÉ a reçu son prix le 27 mai 2022 à Londres en Angleterre. On retrouve ses différentes réalisations en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Son art est fondé sur l’utilisation intelligente de matériaux locaux pour s’adapter et répondre au climat naturel.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

