ADF/RDA-Mouvement Agir Ensemble : Bientôt un comité de réflexion pour renforcer la collaboration

Le président de l’Alliance pour la Démocratie et la Fédération/Rassemblement Démocratique Africain (ADF/RDA), Me Gilbert Noël Ouédraogo, a été reçu au siège du Mouvement Agir Ensemble pour une visite de travail, ce vendredi 03 juin 2022, à Ouagadougou.

Il s’est agi d’une séance de travail entre l’Alliance pour la Démocratie et la Fédération/Rassemblement Démocratique Africain (ADF/RDA) et le Mouvement Agir Ensemble qui vise la redéfinition de la collaboration entre les deux formations politiques.

S’il existait bien avant une collaboration entre les deux partis, la démarche actuelle vise plus. « Nous avons décidé cette fois-ci d’échanger au niveau des deux partis sur comment nous pouvons accroitre et mettre l’accent sur notre collaboration de manière à ce que nos deux formations politiques puissent travailler étroitement ensemble en tenant compte de la configuration actuelle.

« La volonté ferme d’agir dans un mouvement d’ensemble »

Apporter notre contribution dans la réflexion par rapport à la situation politique actuelle et sécuritaire de notre pays le Burkina Faso. Mais surtout aussi travailler au-delà de l’après-transition. Nous avons décidé de mettre en place un comité de réflexion qui va travailler à dégager les pistes pour une forte collaboration entre nos deux formations politiques », indique-t-il.

Il a clarifié que le jumelage n’est pas prévu par les textes actuels, « mais nous allons examiner les différentes formes qui existent et il appartiendra au comité après réflexion, après prise en compte des avis des uns et des autres de nous sortir une proposition. La volonté ferme est là, que nous voulons ensemble agir dans un mouvement d’ensemble », a fait savoir Me Gilbert Noël Ouédraogo, président de l’ADF/RDA.

« Échanger sur les possibilités de pouvoir coopérer davantage »

Pour le président du Mouvement Agir ensemble, Boubacar Diallo, cette démarche entend mutualiser les forces politiques burkinabè afin de permettre aux partis de jouer leur rôle. « Dans la situation actuelle, nous avons estimé que des partis puissent se retrouver, se concerter, échanger sur les possibilités de pouvoir coopérer davantage.

Nous avons examiné quelles sont les possibilités qu’offrent le dispositif législatif au Burkina Faso qui concerne les libertés publiques. Mais au-delà de tout cela, pour voir à court, moyen et long terme qu’est-ce que l’ADF/ RDA et le Mouvement Agir ensemble peuvent faire effectivement pour jouer leur rôle au niveau du dispositif des partis politiques au niveau national », souligne-t-il.

Les partis politiques sont engagés dans un dynamisme de refondation et de reconfiguration de la classe politique burkinabè, en témoignent les différentes concertations entamées par les leaders politiques à travers le pays.

Akim KY

Burkina 24

