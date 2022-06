Le BBDA accompagne les lauréats des FAMA et du Marley d’Or

0 Partages Partager Twitter

Le Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA), a ce, procédé à la remise officielle des chèques aux lauréats des Marley d’Or et des Faso Music Awards (FAMA) 2022. C’était ce vendredi 3 juin 2022 à Ouagadougou.

Le directeur général du Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA), Samuel Garané, a remis officiellement ce vendredi 3 juin 2022, les chèques aux lauréats des deux activités culturelles dénommées les FAMA et le Marley d’Or. Cette remise de chèques représente une preuve de l’engagement du BBDA à soutenir ces deux activités en particulier mais aussi, la culture burkinabè en général.

« Je voudrais saisir cette opportunité pour traduire mes félicitations aux promoteurs culturels. Ce sont les acteurs du terrain qui contribuent à la promotion de notre culture à travers les différentes formes d’expression dans la musique, le théâtre, etc. Ce sont des engagements que le BBDA a pris vis-à-vis des deux évènements.

La remise des chèques ce matin est la preuve de notre considération et notre volonté à respecter nos engagements. Ce n’est pas une première. Cela va se poursuivre et nous tenterons tant bien que mal de soutenir davantage ces évènements qui contribuent énormément à l’essor de notre culture », a expliqué le directeur général du BBDA.

Samuel Garané a aussi tenu à féliciter les différents lauréats pour le travail abattu tout en leur souhaitant une constance et une assiduité dans le travail bien fait. Il n’a pas manqué de réitérer la volonté et la disponibilité de son département à poursuivre dans cette dynamique.

« A l’ensemble des lauréats on voudrait vous féliciter. Comme on le dit c’est la qualité de votre travail qui a prévalu à ce que vous ayez été désignés lauréats ; donc je tiens à vous féliciter pour la qualité de ce travail là et également souhaiter à tous plein succès dans la suite de sa carrière », a ajouté plus loin Samuel Garané.

Au nom du comité d’organisation des FAMA et des Marley, Mahamadi Ouédraogo alias Madess a remercié le BBDA et son directeur général pour la proximité et surtout l’accompagnement dont ils bénéficient en tout temps et en tout lieu.

« Merci au BBDA pour l’accompagnement parce que c’est bon de savoir que la maison mère est derrière ton activité. Ça nous soulage et ça nous met en confiance pour continuer dans ce que nous sommes en train de faire et vraiment nous sommes contents » s’est réjoui Madess.

Les chèques ont officiellement été remis à deux lauréats, à savoir la meilleure journaliste culturelle lors des FAMA, Dao Aida Mariam et au Marley du Public lors des Marley d’Or 2022, Almamy KJ. Les différents chèques ont une valeur de 100.000f

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

