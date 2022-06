Zimbabwe : Une application d’alerte pour les journalistes en danger

0 Partages Partager Twitter

Les associations de professionnels de la presse se plaignent de plus en plus d’exactions ciblant les journalistes. Dans plusieurs pays d’Afrique, des manifestations ont été organisées ces dernières semaines pour demander une meilleure protection des professionnels des médias.

La suite après cette publicité

Au Zimbabwe, le Media Institute of Southern Africa (MISA) a créé une application permettant aux journalistes en danger de lancer une alerte. L’information a été rendue publique par l’ONG et son organisme de surveillance des médias. D’après les informations communiquées par le MISA, cette idée a été suggérée à cause des récentes agressions et détentions illégales de journalistes dans le pays et la région.

« C’est à la lumière de ces tendances, qui ont en fait augmenté pendant les périodes électorales, que nous avons décidé de lancer ce système d’alerte. Il arrive à point nommé et sera très utile à l’approche des élections générales de 2023, mais aussi pour signaler toute violence et demander de l’aide en cas de violation des droits des médias », a déclaré Nompilo Simanje, représentant de l’association au Zimbabwe.

Le fonctionnement de l’application est assez simple. Elle affiche un bouton déclencheur sur lequel les journalistes en détresse peuvent appuyer. L’application alerte alors le MISA et les contacts d’urgence du journaliste, selon sa localisation.

Blessed Mhlanga, un journaliste du groupe de presse Alpha Media Holdings, qui a été arrêté en début du mois de mai 2022, est l’un des premiers utilisateurs de l’application. « J’ai été arrêté, il y a quelques semaines alors que je couvrais les élections à Chitungwiza.

La réponse de MISA Zimbabwe et de Zimbabwe Lawyers for Human Rights a été rapide, principalement parce que lorsque nous avons été arrêtés, certains journalistes présents ont alors passé des appels. Imaginez s’il n’y avait personne dans les parages… », a-t-il déclaré.

Source : Agence Ecofin

Écouter l’article

publicite