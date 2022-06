Candide Toé sacrée Miss universités Burkina 2022

0 Partages Partager Twitter

La finale de la 20e édition de Miss universités Burkina 2022 a eu lieu ce samedi 4 juin à Ouagadougou. C’est Candide Toé qui a remporté le sacre devant 21 autres candidates.

C’est Candide Toé qui a été couronnée Miss universités Burkina 2022. Étudiante en 3e année de finance comptabilité à l’université Aube nouvelle, c’est elle qui a séduit le public et le jury de par sa beauté et son intelligence.

Elle est repartie avec la somme de 3.000.000F CFA, une voiture en plus de nombreux lots des différents partenaires. Pour elle, ce sacre relève de la concrétisation et de l’aboutissement de tous ces efforts.

« Je suis très contente. J’ai beaucoup travaillé pour cela. Lorsque tu travailles pour quelque chose, et ça se concrétise, c’est une joie inexplicable. Je me suis engagée contre l’insécurité. Je vais faire véhiculer mes messages par des campagnes de communication pour pouvoir instaurer une meilleure cohésion entre les différentes ethnies. Je remercie également tous ceux qui m’ont soutenue depuis le début », a laissé entendre Candide Toé, toute en joie.

Cette année, l’innovation majeure est l’implication du public qui, à travers les votes a eu son mot à dire pour le choix de la Miss. En effet, au niveau du premier tour, les membres du jury et le public représentaient chacun 50%.

Pour le deuxième tour, les membres du jury ne disposaient que de 25% contre 75% de vote pour le public. Au troisième tour, les membres du jury n’ont pas eu leur mot à dire car les votes étaient 100% publics.

Une innovation qui n’est pas du goût des membres du jury

Une décision de comité d’organisation qui n’a pas été du goût des membres du jury. Et elles n’ont pas manqué de le signifié. « Au départ, nous étions un peu réticentes. Parce que nous souhaiterions qu’on nous laisse travailler jusqu’au bout. Mais ce sont les critères du comité d’organisation donc nous étions obligées de nous plier aux exigences.

Nous n’avions même pas eu l’opportunité de juger le niveau. Notre travail était terminé lorsque les miss venaient pour leurs prestations. Même si c’est à 50% avec le public, ça aurait pu passer mais nous couper l’herbe sous le pied, c’est un peu frustrant pour nous », a déploré Mariam Vanessa Touré, présidente du jury.

Réagissant à cette question, le promoteur Miss Universités Burkina Honoré Bambara a expliqué que cette décision a été prise pour éviter les différentes tergiversations qui pourraient résulter de part et d’autre à l’issue des résultats.

« Cette année, nous avons plaqué exactement le principe d’élection du concours Miss France. Le concours Miss France est le plus ancien et le plus noble en matière de Miss. Mais nous avons aussi écouté le jury, nous avons écouté les partenaires techniques et financiers. Nous allons faire une balance des deux afin de trouver une moyenne pour satisfaire tout le monde », a-t-il dit en sus.

Il faut noter que Viviane Kam a été élue miss Moov Africa 2022 et elle s’est également emparée de la place de 1re dauphine. Elle a empoché la somme de 1.000.000F CFA. Le trio est complété par Topan Tatiana qui est la 2e dauphine.

Flora KARAMBIRI et Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

