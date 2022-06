Côte d’Ivoire : Décès du cinéaste Fadika Kramo Lanciné, vainqueur de l’Etalon d’or de Yennenga en 1981

0 Partages Partager Twitter

Côte d’Ivoire – La ministre ivoirienne de la culture et de la Francophonie a annoncé le décès du cinéaste, producteur et réalisateur ivoirien Fadika Kramo Lanciné, vainqueur de l’Etalon d’or de Yennenga lors de l’édition du FESPACO en 1981, avec son film « Djeli Conte d’aujourd’hui».

«C’est avec consternation et beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Fadika Kramo Lanciné, cinéaste, producteur et réalisateur ivoirien, Étalon de Yennega au Fespaco 1981, survenu ce dimanche 5 juin 2022 à Abidjan. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique et à tous les acteurs du monde de la Culture et des Arts. C’est une grande perte pour notre secteur (…) Puisse Fadika Kramo Lanciné reposer en paix. Un artiste ne meurt jamais, ses œuvres sont éternelles », a regretté la ministre Françoise Remark.

Fadika Kramo Lanciné est né en 1948 à Danané dans l’Ouest ivoirien. Il poursuit ses études en Lettres modernes à l’Université d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne puis des études de cinéma à l’Ecole Louis Lumière à Paris en France.

Entré en 1975 à l’Office National de Promotion Rurale, il s’occupe de films pédagogiques et d’émissions de télévision sur des problèmes de développement.

En 1974, il réalise « La fin de la course », un court métrage de 17 mn, puis, de 1975 à 1981, une dizaine de films pédagogiques et éducatifs, ainsi que des émissions de télévision.

De 1978 à 1981, il réalise son premier long métrage, « Djeli », un conte d’aujourd’hui, grâce à l’aide d’une équipe de techniciens de la télévision. « Djéli » remporte le Grand prix (Étalon de Yennenga) au 7e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) au Burkina Faso.

En 2012, il est président du jury des films de court métrage au 13ème Festival national du film – Tanger au Maroc. Kramo Lanciné Fadika avait été le directeur de l’Office National du Cinéma de Côte d’Ivoire (ONAC-CI) de 2013 à 2016, puis Conseiller Technique chargé du cinéma au Ministère de la Culture et de la Francophonie. Il administrait, avant son décès, sa société de production cinématographique, « Palmarès Production ».

Le 26 février 2017 à Ouagadougou en marge de la 25e édition du FESPACO, cet icône du 7e art africain était à l’honneur lors d’une cérémonie d’inauguration de la statue à son effigie à la place des cinéastes.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

