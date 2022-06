Institut Al-Farouq : 35 étudiants reçoivent leurs diplômes après mémorisation du Saint-Coran

0 Partages Partager Twitter

La Ligue Musulmane mondiale, par l’intermédiaire de l’administration générale pour le service du Kitab et de la Sunna, a organisé une cérémonie de remise de diplômes à la 17e promotion d’étudiants de l’institut Al-Farouq pour la mémorisation du Saint-Coran, ce dimanche 5 juin 2022 à Ouagadougou.



Ils sont au nombre de 35 étudiants issus de la 17e promotion de l’institut Al-Farouq à recevoir leurs diplômes pour la mémorisation du Saint-Coran après trois années d’études. Les récipiendaires sont, entre autres, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali.

Ces étudiants ont tous réussi à mémoriser l’entièreté du Coran. Des séances de lecture et des allocutions ont jalonné la cérémonie de remise des diplômes avec la présence de plusieurs hauts responsables de la communauté musulmane du Burkina Faso.



L’institut Al-Farouq est un centre de formation islamique basé à Bobo-Dioulasso avec pour mission de former des futurs cadres de l’islam. « Le centre Al-Farouq est un centre par excellence pour la formation des jeunes pour la mémorisation du Coran, ensuite pour la relève des imans.

C’est la communauté musulmane qui doit former les imans et les prêcheurs dans les mosquées. On forme les futurs cadres de l’islam à travers ces genres d’instituts qui font la promotion de l’Islam à travers la formation des jeunes musulmans », a informé Hamadou Sanogo, le superviseur du l’institut Al-Farouq.

Les jeunes portent l’espoir du superviseur. « Ce sont des jeunes sur qui nous mettons beaucoup d’espoir pour le rayonnement de l’islam à travers les bons prêches et à travers les bons comportements dans la société. Ce sont des jeunes qui sont bien formés pour non seulement la religion islamique mais pour être des bons citoyens qui vont emmener le développement de notre pays en avant », a-t-il indiqué.

Dans un contexte de lutte contre la radicalisation, la formation Islamique est tantôt indexée. Mais, il faut éviter l’amalgame au risque de mettre à mal le vivre ensemble au Burkina Faso, selon Hamadou Sanogo. « Il y a un amalgame fort sur tout ce qui concerne le Coran.

Les forces du mal utilisent souvent le mot Coran, ce qui a amené beaucoup de gens à penser autrement en disant que l’islam a une main, ou bien l’enseignement islamique a quelque chose à voir avec ce que pratiquent les jeunes radicaux.

L’islam est venu au Burkina il y a 3 à 4 siècles et nous vivions parfaitement ensemble. Peut-être qu’il y a une motivation quelque part pour les jeunes qui font ces pratiques. C’est un des maux et il ne faut pas que ça soit un problème pour notre cohabitation », lance-t-il. Hamadou Sanogo invite alors la jeunesse musulmane à s’intéresser à la connaissance du Coran et invite le peuple burkinabè à la compréhension mutuelle.

Koanda Issiaka l’un des impétrants de l’institut Al-Farouq s’est montré tout reconnaissant envers ses parents et ses formateurs durant sa formation. « Après le Coran, nous avons appris les sciences de la religion et tout ce que nous pouvons faire pour améliorer notre foi.

Nous remercions Dieu Le Tout-Puissant de nous avoir permis de mémoriser le Saint-Coran. Nous remercions également nos parents et nos formateurs pour leurs efforts et sacrifices qu’ils ont faits pour que nous réalisons cette formation », a-t-il laissé entendre.

Akim KY

Burkina 24

