Les députés de l’assemblée législative de transition se sont réunis en séance plénière ce vendredi 10 juin 2022. L’ordre du jour était consacré à l’examen de trois projets de loi : le statut de pupille de la nation, le statut de martyr et d’invalide, et le statut de héros de la nation.

La loi n°062-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant statut de pupille de la nation a été adoptée afin de fournir aide et assistance aux familles des victimes et plus particulièrement aux orphelins.

Sous les regards de Lazare Zoungrana, ministre en charge de la solidarité nationale et de l’action humanitaire, les députés ont posé leurs différentes préoccupations auxquelles il a apporté éclaircissements. C’est suite à cela que la loi portant statut de pupille de la nation a été adoptée à l’unanimité avec 70 votants. Lazare Zoungrana a fait savoir que « le gouvernement va prendre des dispositions pour que tous les enfants pupilles puisent en bénéficier ».

Apres l’adoption de ce premier statut, l’ordre du jour va suivre son cours avec le 2e statut qui est l’adoption du projet de loi portant statut de martyr et d’invalide de la Nation. Ce projet de loi avant son adoption a créé une polémique.

D’un camp, il a été d’abord demandé de définir le terme martyr, car disent-ils, lors de la marche d’octobre 2014 qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré, il y avait des gens qui étaient dans la marche pour le peuple certes, mais il y avait également ceux qui suivaient pour voler et piller. Ainsi, il a été demandé de prendre en compte la qualité du martyr.

De l’autre côté, ils lèvent leurs voix pour dire de célébrer les martyrs sans distinction. Pour éteindre les cendres de ces polémiques, le gouvernement par la voix de Lazare Zoungrana a considéré tous ceux qui sont tombés sur les champs de bataille pour l’intérêt de la nation comme martyr. Par-là, la loi portant statut de martyr et d’invalide de la nation a été adoptée par les députés de l’assemblée législative.

Pour la 3e loi qui est le statut sur les héros de la nation, cette loi quant à elle va susciter beaucoup de divergences.

D’abord, la date d’effet de la loi proposée par le gouvernement qui est de 1919 va être remise en cause par certains, qui estiment qu’il serait bon d’aller au-delà de cette date, parce que l’histoire retient que ce n’est pas qu’à partir de 1919 que les Burkinabè ont posé des actes héroïques, si on pense à Guimbi Ouattara, et autres.

L’autre point qui a fait bouger des lèvres était la reconnaissance à titre posthume du héros national. Le gouvernement dans son explication a laissé entendre que c’est la combinaison des hauts faits des personnes concernées qui doit être reconnue avant de leur octroyer le statut de héros national.

De l’avis de certains, à l’instar du député Salif Sanfo, « il faut célébrer nos héros vivants ». Il dépeint sa pensée en ces termes : « Si la loi pense que pour être héros, il faut mourir, je ne suis pas d’accord avec la loi… Il faut que nous ayons le courage de célébrer nos morts et nos vivants. Il ne faut pas que ce soit l’extérieur qui célèbre nos héros vivants, comme le prix Nobel alternatif du vieux Sawadogo, comme le prix équivalent du Nobel d’architecture de Kéré ».

Au regard donc de ces points divergents, cette 3e loi portant sur le statut des héros de la nation ne va pas être adoptée, car n’ayant pas trouvé un consensus. Le président de l’ALT, Aboubacar Toguyeni va donc ordonner de remettre son adoption pour plus tard…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

