A’Salfo à Ouaga dans le cadre d’une formation en entreprenariat

Dans le cadre d’une formation en entreprenariat prévue le samedi 11 juin 2022, l’artiste musicien ivoirien et entrepreneur culturel Salif Traoré dit A’Salfo est arrivé à Ouagadougou dans l’après-midi de ce vendredi 10 juin 2022.

L’initiative est du centre de musique Onesiphore. Une formation en entrepreneuriat au profit de la jeunesse burkinabè. Prévue pour l’après-midi du samedi 11 juin à la salle de conférence de Ouaga 2000, cette formation sera assurée par A’Salfo de la fondation Magic système de la Côte d’Ivoire.

Arsène Rouamba, responsable du centre Onesiphore music veut impulser la passion de l’entrepreneuriat au sein de la jeunesse, car dit-il, « nous avons organisé la formation dans le but d’emmener la jeunesse à prendre leur destin en main. De ne pas attendre seulement du gouvernement.

De se dire que moi en tant que jeune, je peux apporter quelque chose à mon pays. Moi je pense que le Burkina est un eldorado et avec nos idées on peut construire le pays. A’Salfo est un exemple pur de réussite en entrepreneuriat, je pense que son expérience et son vécu vont motiver la jeunesse à prendre leur destin en main », a justifié le responsable de la structure Onesiphore music.

« Je viens pour partager mon expérience »

Pour A’Salfo, le formateur, c’est un partage d’expériences. « Je viens pour partager mon expérience avec tous ces jeunes qui ont envie d’avoir avec eux un parcours inspirant. Je me suis dit que je pouvais être utile. On est sorti d’un FEMUA où on a fait la promotion de l’entreprenariat des jeunes.

On se dit que nous sommes dans la continuité, en venant à Ouagadougou, on pourra partager cette expérience avec tous ces jeunes qui n’ont pas pu effectuer le déplacement du côté de l’INJS », a laissé entendre A’Salfo.

En rappel, la formation aura lieu à la salle de conférence de Ouaga 2000 le samedi 11 juin 2022 à 14H 30 sur le thème : « Entrepreneuriat et innovation pour le développement ».

