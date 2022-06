Burkina : Le groupe SONAR lance Assurance-crédit-caution

0 Partages Partager Twitter

La Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR) a mis un nouveau produit sur le marché dénommé Assurance-crédit-caution. La présentation dudit produit est intervenue le jeudi 9 juin 2022, à Ouagadougou.

La Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR) s’est engagée dans son plan stratégique 2021-2025 à être plus à l’écoute de sa clientèle et à répondre à ses attentes par des produits « innovants, flexibles et à pertinence » partagée, quel que soit le secteur d’activité.

D’où le lancement du produit « Assurance-crédit-caution », ce jeudi 9 juin 2022. En effet, l’Assurance-crédit-caution, Selon Thomas Zongo, Directeur Général du groupe SONAR, est une offre qui permet aux entreprises d’avoir une protection sur les engagements auxquels elles ont souscrit.

Il a d’ailleurs souligné qu’à travers ce produit, la SONAR s’engage, en cas de défaillance de l’assuré, à payer entre les mains du bénéficiaire, le montant de la caution ainsi constituée et indiquée aux conditions particulières. En d’autres termes, l’Assurance-crédit-caution est une sécurité pour les entreprises, selon lui.

Toujours selon Thomas Zongo, l’Assurance-crédit-caution est née pour répondre à la question « Comment faire face à l’insolvabilité des clients et aussi comment satisfaire aux besoins liés à la caution de marchés et à la caution financière exigée au secteur d’activité ». Cela, dans le but de permettre à la clientèle de bénéficier facilement de l’obtention et l’exécution des marchés en leur assurant une sécurité financière.

Le Directeur Général du Groupe SONAR a de ce fait indiqué que l’assurance-crédit-caution est considérée comme « l’une des solutions innovantes pour faire face aux défis de l’accès des micros, petites et moyennes entreprises au financement ».

Car annonce-t-il, l’assurance-crédit-caution garantit d’une part l’assuré, contre les risques de défaillances de son client, en cas d’insolvabilité dans les conditions définies au contrat. Et d’autre part, elle permet aux entreprises d’avoir une protection sur les engagements auxquels elles ont souscrit.

Par ailleurs, Thomas Zongo a notifié que l’assurance-crédit-caution est principalement destinée à toute personne physique ou morale exerçant dans le domaine des marchés publics ou privés. Mais également aux personnes qui exercent des activités soumises à des garanties financières, et qui peuvent justifier leurs activités par des états financiers aux normes requises.

De ce fait, les dirigeants du groupe SONAR, ont rejoint à leur initiative la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso. Cela s’est concrétisé par le choix du parrain porté à Issaka Kargougou, Directeur Général de ladite entité. Ce dernier s’est fait représenter par Emmanuel Yoda.

Pour sa part, il a assuré que la Chambre de commerce et d’industrie au Burkina Faso, est consciente de l’intérêt de la complémentarité de l’apport du dynamisme et de l’ingéniosité du secteur privé dans la fourniture des services d’appui et d’accompagnement des entreprises.

« L’assurance-crédit-caution conçue et lancée par la SONAR s’inscrit ainsi en droit-fil des objectifs du plan stratégique 2021-2026 de la chambre de commerce et d’industrie du Burkina », a apprécié Emmanuel Yoda. Il convient de noter que, la SONAR IARD est certifiée ISO9001 version 2015 et possède une notation financière ; il évolue dans toutes les branches de l’assurance dommages.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

