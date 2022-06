JhPiego et l’AJCPD s’unissent pour la promotion de la santé au Burkina

0 Partages Partager Twitter

Afin de se faire connaitre davantage ainsi que ses activités, Jhpiego a initié une rencontre d’échanges avec l’Association des journalistes et communicateurs en population et développement (AJCPD) ce mardi 14 juin 2022 à Ouagadougou.

Pour davantage se faire connaitre et rendre visible son intervention en faveur du bien-être des populations du Burkina, Jhpiego met à contribution les médias et entend s’appuyer sur des regroupements d’acteurs spécialisés en matière de journalisme et communication.

D’où cette rencontre d’échanges avec l’Association des journalistes et communicateurs en population et développement (AJCPD). Le représentant du Directeur pays de Jhpiego, Dr Ousmane Badolo, dit voir en cette rencontre une occasion de présenter leur contribution à la mise en œuvre de la politique sanitaire du gouvernement burkinabè.

C’est aussi, « une opportunité pour Jhpiego d’envisager un partenariat durable et fort afin que l’AJCPD relaie l’information sur Jhpiego et l’accompagne dans la promotion de la santé au Burkina Faso », a-t-il poursuivi. Boureima Sanga, Coordonnateur de l’AJCPD, a favorablement accueilli cette idée de partenariat ce, en espérant qu’elle profite aux deux parties ; « un partenariat gagnant-gagnant », a-t-il dit.

Jhpiego et ses projets au Burkina Faso

Dr André Koné, Directeur département suivi-évaluation à Jhpiego, s’est attelé à présenter l’organisation et ses projets au Burkina Faso. Ainsi, en termes de vision, il s’agit pour elle de travailler à aboutir à un monde où toutes les femmes et leurs familles ont un accès équitable à des services de haute qualité qui sauvent leur vie.

Sa mission alors, a fait savoir Dr André, « est de créer et de fournir des solutions de soins de santé transformatrices qui sauvent des vies ». Au Burkina Faso, depuis son existence (1996), Jhpiego a renforcé l’expertise de professionnels de santé, les capacités du ministère de la santé dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la santé sexuelle et reproductive (SSR), pour ne citer que ceux-là, a informé Dr Koné.

Présente dans toutes les 13 régions du Burkina Faso avec une concentration sur le Centre, le Centre-est, le Centre-sud et le Centre-ouest, l’organisation internationale de santé à but non lucratif affiliée à l’Université Johns Hopkins est aussi présente dans 35 autres pays à travers 126 projets.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

