Le CEAS Burkina présente les résultats de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Gestion des Déchets Municipaux dans les Villes Secondaires

Gérer efficacement les déchets solides dans les villes secondaires du Burkina Faso, avec la complicité des cellules de veille, est la mission que s’est donnée l’association Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS Burkina). Avec son projet de gestion des déchets dans les communes, qui dure depuis 2019, il était de bon ton de présenter ce résultat aux Hommes de média.

Du 23 au 27 mai 2022, les communes de Kombissiri, de Kaya et de Yako ont été sillonnées, pour voir dans quel panier les populations ont rangé les actions recommandées par le CEAS Burkina.

La commune de Kombissiri a ouvert le bal de ces tournées dans la matinée du lundi 23 mai. Sous une fine pluie, nous regagnons le centre de tri et de traitement des déchets. Vêtus d’un ensemble bleu, des cache-nez, des bottes, couronnés par des casques, les membres de l’association pour la Sensibilisation et la Conscientisation sur le Civisme et la Citoyenneté (AS3C) étaient déjà au charbon.

« Une sensibilisation pour garder les lieux propres »

Le maraîchage, le compostage, la production des pavés, des tables-bancs, sont les principales activités menées au sein de ce centre. Sous les regards de Ali Compaoré, les membres composés de 10 personnes dont 5 dames et 5 hommes, font avec habilité leurs tâches journalières, remuer le compost et profiter de la pluie bienfaisante, appliquer le compost recueilli pour le maraîchage. Plus tard, ils vont s’atteler au niveau du mixeur, pour la fabrication des tables-bancs.

Après le centre de tri, la Cellule de Veille Environnementale (CVE) va occuper nos dernières heures dans la commune de Kombissiri. Là, une sensibilisation est faite de porte-à-porte pour inciter les populations à garder l’environnement propre en jetant les ordures dans les poubelles. Pour joindre l’utile à l’agréable, les CVE ont fait des dons de poubelles à quelques commerçants.

La ville de Kaya est l’une des premières villes à pouvoir adopter un Plan Stratégique de Gestion des Déchets Solides, apprend-on. Dans la matinée du mardi 24 mai, on s’est rendu au siège de l’association Wasong-ma, une association qui fait de la propriété des lieux son credo. Leurs actions sont résumées en trois volets à en croire Hubert Ouédraogo, président de l’association Wasong-ma.

« Comme activités, nous faisons en trois volets. Premièrement, c’est des sensibilisations auprès des ménages, deuxièmement nous faisons la collecte et dernièrement on fait la valorisation de ces déchets.

Au niveau de la valorisation, il faut dire que Kaya a eu la chance d’avoir une décharge, et là-bas on essaie de faire ce qu’on appelle la fonte. Arrivé, on fait le triage, on prend les sachets, et avec l’unité de fonte on fait des chaises, des tabourets », a-t-il indiqué.

« On a pu réaliser dans la ville de Kaya la semaine communale d’assainissement »

En terme de perspectives, avec toujours les mêmes ambitions, la commission environnement et de développement local a tenu une semaine communale de l’assainissement. Aujourd’hui, cette initiative a poussé des fleurs, des dires de Edouard Sawadogo.

« Dans la commission, nous avons mis en pratique beaucoup d’activités. Pour ce qui est de l’assainissement, nous avons conduit pas mal d’activités. Une des activités phares de notre commission qu’on a pu réaliser dans la ville de Kaya est la semaine communale d’assainissement. Cette semaine communale a été vraiment la bienvenue.

Dans cette semaine il y a eu pas mal d’activités. Il y a eu des sensibilisations de porte à porte, des émissions radiophoniques sur la gestion des déchets solides. Il y a aussi eu le concours du secteur le plus propre », s’est réjoui Edouard Sawadogo, ex président de la commission environnement et développement local de la commune de Kaya.

« Le sachet plastique est dangereux pour la santé »

Pour ce qui est de la commune de Yako, notamment la dernière zone à nous recevoir, l’association Zoodo fait de la propriété de cette commune son cheval de bataille. Avec sa cellule de veille, elle œuvre dans la sensibilisation de porte à porte, dans la sensibilisation des marchés également.

« L’utilisation du panier de la ménagère », était le thème du jour dans le marché de légumes de Yako dans la matinée du jeudi 26 mai. Benoit Ilboudo, et les autres membres de l’association Zoodo prônent le panier de la ménagère au détriment des sachets plastiques.

« Le sachet plastique est dangereux pour la santé »

« Nous avons remarqué que plusieurs femmes utilisent le sachet plastique, raison pour laquelle nous avons opté de sensibiliser les femmes dans les différentes localités pour qu’elles sachent la nécessité d’utiliser le panier de la ménagère. Pour qu’elles sachent que le sachet plastique est dangereux pour la santé, ça impacte sur l’élevage et l’agriculture », a lancé Benoit Ilboudo, président de l’association Zoodo.

Par la même, une sensibilisation de porte à porte a été faite par la cellule de veille environnementale pour ramener les gens à adopter les bonnes pratiques. Pour dame Christine Ouédraogo/Nikiema, elle disposait certes d’une poubelle, mais peinait à trouver un lieu approprier pour la vider. Avec la visite des CVE, elle n’a pas manqué de saluer le geste, qui vient soulager sa peine.

« Avant je stockais les ordures à l’intérieur et je les déversais dehors, au moment de la saison hivernale on profite de l’écoulement de l’eau pour mettre les ordures dans l’eau. Avec la proposition des CVE de m’abonner pour qu’ils passent ramasser les ordures collectées, je trouve que c’est une bonne proposition parce que ça rend le cadre de vie agréable, ça nous évite des maladies », a-t-elle reconnu.

« Tout ce qui est pourrissable est mis à part »

Ces déchets collectés il faut le dire, sont alors conduits au centre de tri et de traitement. Soigneusement sélectionnés, les déchets dégradables sont séparés des autres types de déchets. Benoit Ilboudo est le président de l’association Zoodo. Il nous explique le processus.

« Quand nous recollectons les ordures dans les ménages, nous les convoyons ici, au centre de tri en même temps la décharge jumelée. En vidant, les déchets tombent sur un tamis, c’est pour dire que tout ce qui est inerte reste en bas et ça va rester les autres déchets qu’on va envoyer sur la table, on appelle ça la table de tri.

C’est de là que les dames vont s’asseoir pour faire le tri. Tout ce qui est pourrissable est mis à part et tout ce qui est non pourrissable aussi à part. C’est ce qui est pourrissable qu’on utilise pour faire le compostage, ce qui n’est pas pourrissable est envoyé à la décharge ».

« La cour de l’école respirait la propriété »

Pour terminer, une visite a été faite à l’école Yako fille. Cette école a reçu le premier prix du concours éco-école 2021-2022 dans la commune de Yako. Dès notre arrivée, le constat était positif. La cour de l’école respirait la propriété, sachets et autres déchets avaient tous élu domicile dans les poubelles placées dans les coins de la cour.

En dépit de cela, les membres de l’association Zoodo n’ont pas manqué de prodiguer quelques touches de sensibilisations pour les maintenir dans cette dynamique.

Il convient de renseigner que l’association Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS Burkina) accompagne les communes de Saaba, Gourcy, Pô, Kombissiri, Yako, Kaya et l’arrondissement Ouaga 02 depuis 2011 à travers l’appui à la maitrise d’ouvrage communal pour la gestion des déchets solides.

Les partenaires du CEAS Burkina sont GRET, Autre Terre et le Centre Ecologique Albert Schweitzer. L’accompagnement du CEAS Burkina prend en compte trois axes principaux qui sont la gouvernance locale, la sensibilisation des populations, le renforcement des capacités des acteurs et la réalisation des infrastructures.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

