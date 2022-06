0 Partages Partager Twitter

Le peuple burkinabè est, une fois de plus, en deuil. Une attaque lâche a été perpétrée contre de paisibles citoyens à Seytenga dans le Séno, dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Le bilan provisoire dressé par le gouvernement fait état de 79 morts. Et les recherches d’éventuels autres corps se poursuivent.

La suite après cette publicité

En ces circonstances particulièrement atroces, l’UPC présente ses sincères condoléances aux familles de l’ensemble des victimes, ainsi qu’à la nation entière, et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Avant ce massacre de civils, c’est la Brigade de gendarmerie de Seytenga qui a été attaquée le 09 juin. 11 gendarmes sont tombés. Dans la même province, 04 policiers sont tombés le 12 juin à Yakouta. Que leurs âmes reposent en paix sur la terre du Burkina Faso pour laquelle ils ont consenti le sacrifice suprême ! Prompt et total rétablissement aux blessés !

Pour l’UPC, les circonstances qui ont obligé les forces combattantes du Burkina à quitter complètement Seytenga, une localité assaillie par des terroristes, une zone frontalière et stratégique de surcroît, méritent d’être élucidées.

Il importe que les responsabilités soient situées, que les fautifs soient sanctionnés, et que les leçons soient tirées, pour éviter à l’avenir, un tel drame qui heurte la conscience collective.

C’est le lieu pour l’UPC de renouveler son soutien sans faille aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie. L’UPC leur est reconnaissante pour leur sacrifice et leur engagement à faire triompher le peuple burkinabè.

Dans l’histoire d’un peuple, les heures sombres ne manquent pas. C’est la capacité de résilience et de résistance du peuple qui ramène l’équilibre. L’UPC ne doute pas que le Burkina sortira victorieux de ces crises multiples et pernicieuses !

Ouagadougou, le 14 juin 2022

Pour le Bureau Politique National de l’UPC

Le Porte-parole

Moussa Zerbo

Écouter l’article

publicite