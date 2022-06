Championnat de cyclisme : Le sacre de Moucaïla Rawendé, successeur de Paul Daumont

0 Partages Partager Twitter

Le nouveau champion du Burkina Faso en cyclisme est Moucaïla Rawendé. Le coureur de l’AS Bessel succède à son ancien coéquipier Paul Daumont à l’issue du championnat national disputé le dimanche 19 juin 2022.

C’est le suspens comme lors de chaque course du championnat national. Cette année, le champion en titre, Paul Daumont a décidé de ne pas défendre son titre à la surprise générale. En son absence, le doute planait sur la capacité de l’AS Bessel à s’imposer lors de cette édition du championnat national. Des coureurs comme Mathias Sorgho, Bachirou Nikièma, Sadou Diallo semblaient être en pole position pour s’imposer ce dimanche 19 juin.

Le top départ est donné aux environs de 8h à Koudougou. Les coureurs doivent disputer une distance de 162,200 km soit une course en ligne de 118,200 km sur la route nationale numéro 1 avec un circuit fermé de 44 km. 4×400 km à parcourir dix fois sur l’avenue Charles de Gaule. Bachirou Monea s’illustre en premier en imprimant le rythme à la compétition. Il rafle d’ailleurs les principaux prix intermédiaires.

Concurrence entre AJCK et AS Bessel

Un groupe d’échappés constitué de trois coureurs de l’AS Bessel, trois coureurs de l’Association des jeunes coureurs de Koudougou (AJCK), un coureur de l’USFA, un coureur du RCK et un de l’ASFA Yennenga arrivent sur l’avenue Charles de Gaulles aux environs de 11h. 118, 200 km parcourus en 2h48’03’’ pour une vitesse moyenne de 42,201 km/h. un écart de 2min02’’ avec les poursuivants.

Une autre course s’impose sur Charles de Gaulles. Souleymane Koné du RCK, à six tours accélèrent. Il est suivi après par Aziz Nikièma. Mais, l’échappée réussit à maintenir l’écart bien que réduit à une minute. La finale se dispute entre Mathias Sorgho, Abdoulaye Rouamba (AJCK) Sadou Diallo, Moucaïla Rawendé (AS Bessel), Abdoulaye Soulama (RCK). Le sprint est lancé à 150 mètres.

La surprise Moucaïla Rawendé

C’est Moucaïla Rawendé qui en profite et s’impose devant deux coureurs de l’AJCK Mathias Sorgho (2e), champion en 2017 et vainqueur du Tour du Faso et Abdoulaye Rouamba (3e). C’est la troisième victoire de Mikaïlou lors d’une course au Burkina mais la plus belle puisque ce sacre le consacre champion du Burkina Faso. Il est porté en triomphe par ses supporters. A l’AJCK, la mine est déconfite.

Les 162,200 km ont été parcouru en 3h53’58’’ soit une vitesse moyenne estimée à 40,104 km/h. « Ce n’était pas facile. Lorsque nous avons réussi à créer l’échappée, mes coéquipiers ont travaillé pour moi. Dès que nous sommes arrivés sur l’avenue Charles de Gaulles, j’ai compris que j’avais des chances de gagner », relate Moucaïla Rawendé.

Satisfaction pour le président de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC) Ignace Amédé Béréwoudougou. Il a appelé les présidents de redoubler d’efforts pour en vue d’améliorer les performances des cyclistes. Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Abdoul Wabou Drabo a salué les performances du vainqueur de l’étape et la FBC.

Classement finale

1er Moucaïla Rawende (AS Bessel)

2e Mathias Sorgho (AJCK)

3e Rouamba Abdoulaye (AJCK)

4e Soulama Daouda (RCK)

5e Diallo Sadou (AS Bessel)

