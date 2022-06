1er CASEM 2022 du MSJE : La citoyenneté des jeunes en temps de crise au cœur des échanges

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge des sports a tenu son premier Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) 2022, ce vendredi 24 juin 2022, à Ouagadougou. Il a été question pour les acteurs d’examiner et d’adopter le rapport annuel 2021 de chaque programme budgétaire, d’examiner et d’adopter le plan de travail annuel 2022 , et de formuler des recommandations pour améliorer les performances du ministère.

C’est sous le thème « Promotion des sports et de la citoyenneté des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de la transition : défis et perspectives» que s’est tenu ce premier rendez-vous du ministère.

A travers ce thème, il s’est agi de faire ressortir la contribution du sport et de la jeunesse dans la mise en œuvre du Plan d’actions de la transition, surtout dans ces moments que travers le pays des hommes intègres, selon le ministre en charge de la jeunesse Abdoul Wabou Drabo.

« Le public cible de notre ministère regroupe 80% de la population. Toute action donc qui devait permettre l’atteinte de nos objectifs devrait compter sur la promotion de notre jeunesse dans ce contexte très difficile qui nous met tous face à des défis », a dit le ministre.

Au-delà des différentes adoptions des plans stratégiques, les acteurs du ministère ont également mis sur la table des recommandations issues des 24h de réflexion. De ces recommandations, on peut citer entre autres la revue du Plan d’actions de la transition, l’amélioration de l’apport du sports dans la mise en œuvre du Plan d’actions de la transition, des propositions d’actions citoyennes que devraient entreprendre les jeunes afin de contribuer à la réussite de la transition.

« Nous avons eu des débats très francs. Ces recommandations sans langue de bois devraient nous permettre d’atteindre les résultats du ministère, avec le plan de travail annuel 2022 adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition », a ajouté Wabou Drabo.

Ce premier CASEM du ministère s’est tenu au moment où le pays traverse des crises sécuritaires particulièrement éprouvantes avec des répercussions humanitaires. C’est pourquoi, à écouter le patron du ministère, au regard du rôle de tout le ministère dans ce processus, toutes les réflexions se sont basées sur cette stratégie de la transition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

