Région des Hauts-Bassins : Deux policiers tombés, deux autres blessés

Dans la matinée du samedi 25 juin 2022, aux environs de 07 heures, le Commissariat de Police de District (CPD) de Fô, province du Houet, région des Hauts-Bassins, a été la cible d’une attaque perpétrée par des individus armés.

Plus tard dans la journée, une autre équipe est tombée dans une embuscade sur l’axe Bobo-Fô, alors qu’elle était en ratissage dans ladite zone. A l’issue de ces deux (02) attaques, on déplore malheureusement le décès de deux (02) Policiers et deux (02) autres blessés.

Une opération de ratissage menée par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la localité est actuellement en cours dans la zone. Dans ces circonstances douloureuses, le Directeur Général de la Police Nationale présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Il tient également à réitérer ses encouragements à l’ensemble des équipes engagées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les exhorte à poursuivre dans la même dynamique. Enfin il invite les populations à plus de vigilance et à plus de collaboration avec les FDS pour une véritable synergie d’actions

contre le terrorisme.

