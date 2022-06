Zéro goutte de sang sur la route : Près de 300 jeunes « casqués » dans les rues de Ouaga

0 Partages Partager Twitter

« L’association Zéro goutte de sang sur la route », a, en marge de la célébration de ces deux années d’existence, initié une série d’activités de sensibilisation routière à Ouagadougou, ce samedi 25 juin 2022. Il a été question notamment d’une caravane motorisée de près de 300 personnes, tous avec des casques à la tête pour sillonner les rues de la ville, mais aussi une séance d’aérobic.

Après une série d’activités dont un don de sang, une visite à la brigade verte, « l’association Zéro goute de sang sur la route » a marqué une halte pour tenir une série d’activités de sensibilisation routière, à l’égard de la population de la ville de Ouagadougou, cela pour célébrer leur deux ans d’existence.

Une célébration marquée par une caravane composée de près 300 personnes, qui ont pris quelques rues de la capitale en otage. En effet, partie de la place de la révolution, à l’école nationale de la police en passant par le quartier Paspanga, ce groupe a finalement trouvé un point de chute au point de départ, soit près de 10km de distance parcourue.

« On s’est retrouvé pour faire la caravane, pour inciter ceux qui ne portent pas le casque à le faire mais aussi donner la confiance à ceux qui le portent déjà et les encourager à continuer sur cette lancée. Parce qu’au quotidien, ils sont harcelés et taxés d’enfants de bourgeois.

C’était important pour nous de leur monter l’importance du casque en sillonnant les quatre coins de la ville de Ouagadougou. Pour leur faire comprendre que quand on porte un casque, ce n’est pas un évènement, mais la norme même qui le demande », a fait savoir le président de l’association, Moumouni Koudougou alias Mouni Mouni.

Une idée louée par les participants, à l’image d’Evelyne Kuela qui a affirmé être venue pour participer à faire bouger les lignes dans ce combat de sensibilisation. Elle a d’ailleurs appelé les jeunes à emboîter le pas tout en mettant leur « orgueil » de côté.

A l’occasion, une séance d’aérobic pour mieux faire passer le message à travers le sport, comme l’a dit le président a été initiée pour les membres sortis par centaines pour soutenir l’évènement. A l’issue de la séance, pour joindre l’utile à l’agréable, en à croire Mouni Mouni, une coupure de gâteau a clos cette célébration.

L’association zéro goute de sang sur la route, c’est deux ans d’existence. Cette association est très active notamment sur le réseau social Facebook, avec pour nom du groupe « Circulation de Ouaga » et près de 200 milles membres.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

