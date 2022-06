Musique : Bedo Stéphane sort « L’éternel est mon Berger », son premier opus

0 Partages Partager Twitter

Le premier album de Bedo Stéphane « L’éternel est mon Berger » est désormais disponible sur le marché du disque. La dédicace de l’album est intervenue dans la soirée de ce samedi 25 juin 2022, au sein de la paroisse Saint Albert le Grand à Ouagadougou. Un album qui a la particularité d’être accompagné par son livre de partition de chants.

Dans l’après-midi de ce samedi 25 juin 2022, l’artiste musicien, auteur et compositeur, Bedo Stéphane de son vrai nom Lankoandé Bedo Stéphane a procédé à la dédicace de son tout premier album baptisé « L’Eternel est mon Berger ».

« Ce titre vient du Psaumes 22. Ce titre nous invite à avoir confiance et foi en Dieu malgré tout ce que nous vivons, tout simplement parce que Dieu est toujours là pour nous accompagner. Si le Seigneur ne bâtit, c’est en vain que les bâtisseurs construisent », a expliqué l’artiste.

Un opus de 10 titres totalement enregistré en live

« L’Eternel est mon Berger » opus de 10 titres totalement enregistré en live est le résultat de plusieurs années de travail acharné. Dans cet album, l’artiste chante des morceaux religieux mais aussi des morceaux profanes pour permettre à tout un chacun de s’y retrouver.

Bedo Stephane chante la joie, la louange à Dieu, le mariage et la paix pour le Burkina Faso. Les mélomanes retrouveront des titres comme « Dis d’abord merci à Dieu », « Joyeux anniversaire », « Etend ta main sur le Burkina Faso », « Nous voulons la paix », « Heureux ménage », « Un bon nouveau mois », « Gloire à l’agneau »…

Également, l’artiste a profité de l’occasion, pour présenter officiellement des œuvres écrites. Un premier recueil qui contient les partitions des psaumes de l’année B et qui comporte 53 Psaumes de l’année B et 37 Psaumes en commun des trois années liturgiques A, B et C.

Le deuxième qui est l’ensemble de partitions des Psaumes de l’année C. Il contient 53 Psaumes des dimanches et solennité de l’année liturgique C. Et enfin le troisième document qui est intitulé « l’Eternel est mon Berger » qui est simplement un contenant des textes et partitions de l’album présenté ce jour.

« Tout ce qui est chanté dans l’album est écrit musicalement. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez déchiffrer le chant sans avoir vu la musique. Cela permet aux uns et aux autres de savoir comment les différents chants ont été constitués. Mon seul souhait est que cela inspire les gens à aller à la théorie de la musique qui est très importante », développe Bedo Stéphane.

Pour la promotion de son album, lui et son équipe ont prévu un concert dédicace à Ouagadougou et à Tenkodogo. Ensuite, s’en suivront des tournées dans les différentes paroisses de la ville et enfin dans les 13 régions du Burkina Faso.

Toutes les œuvres sont disponibles auprès de l’artiste lui-même, au sein du secrétariat de la paroisse Saint Albert le Grand et à la librairie Jeunesse d’Afrique. Le CD est au prix unitaire de 3 000 F CFA et la clé USB à 5 000F CFA. Les deux premiers recueils sont à 3 500 F CFA et le dernier 2 000 F CFA. Le CD 00 a été vendu à 100.000 F CFA et la clé USB 00 à 50.000 F CFA.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

