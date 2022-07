Traitement des données : Des acteurs formés à l’utilisation de la plateforme Kobotool box

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le développement durable (SP/CNDD) en partenariat avec Global Green Growth Institute (GGGI) a organisé du 27 juin au 1er juillet 2022 un atelier de formation sur le Kobotool box. Une vingtaine de cadres du SP/CNDD ont pu renforcer leur capacité dans la collecte et le traitement des données en ligne. Cette formation s’est tenue dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Développement du système national de Mesurage, de Rapportage et de Vérification (MRV) au Burkina Faso » mis en œuvre par GGGI et financé par la Suède.

La suite après cette publicité

Cet outil permet de superviser les équipes de collecte sur le terrain à partir du bureau et de réunir les informations des enquêtés très rapidement. Cette formation vise à automatiser le système de collecte pour la mise à jour régulière des données. Cela permettra de créer et de gérer des plateformes numériques de suivi-évaluation basées sur la technologie de l’information et de communication simplifiée.

Le renforcement des capacités des participants a couvert l’ensemble du processus technique d’utilisation de l’outil, la création d’un compte et des fiches de questionnaires, la collecte de données GPS, l’exportation, l’analyse et le partage des données. Kobotoolbox est une application fiable comprenant un ensemble intégré d’outils pour créer des formulaires, collecter, traiter et analyser des données d’entretien et d’enquête.

Le projet développement du système national de Mesurage, de Rapportage et de Vérification (MRV) est à son second groupe des acteurs locaux à être formés sur l’application Kobotool. Cette application est d’une grande utilité pour les participants bénéficiaires de 2021 pour les enquêtes sur le terrain.

Lors d’une enquête récente qui leur était destinée, plusieurs ont affirmé concernant l’outil : Il est très pratique pour la remontée de l’information dans les systèmes de suivi-évaluation. Il est peu budgétivore et offre un gain en temps. Kobotool peut être utilisé dans les zones hors connexion. Les informations sont automatiquement enregistrées et transmises dans le compte via internet. Enfin, certains ont pu former d’autres collègues sur l’outil pour la collecte des données.

Créée en 2012 à la conférence Rio+20 des Nations-Unies sur le développement durable, le Global Green Growth Institute (GGGI), Institut mondial pour la croissance verte, est une organisation intergouvernementale fondée pour soutenir et promouvoir un modèle de croissance économique connu sous le nom de “croissance verte”. GGGI soutient le gouvernement burkinabè dans ses efforts pour accélérer la transition vers une économie verte à travers son Cadre de Programmation Pays (CPP).

Écouter l’article

publicite