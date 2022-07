Pascal Sawadogo, coach des Étalons dames : « La finition a fait défaut »

46 Partages Partager Twitter

Les Etalons dames ont disputé leur premier match de leur histoire de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine. Mais, l’équipe burkinabè s’est inclinée 1 à 0 face au pays hôte, le Maroc ce samedi 02 juillet 2022.

La suite après cette publicité

« Nous avons fait un pressing et le bloc était présent mais, la finition a fait défaut. Il faut aussi relever que nous nous sommes précipités sur les quelques rares occasions obtenues. Mais, lors de la deuxième partie, nous avons fait une meilleure prestation, malheureusement, nous avons mélangé les pédales dans les combinaisons et les coups francs.

Dommage que nous prenons un but sur une erreur d’appréciation. Si nous devrions recommencer, il nous faudra revoir les aspects défensifs et surtout la finition. Nous savions que les Marocaines ont des ailières qui vont vite et c’est lorsqu’elles font les dédoublements surtout sur notre côté gauche, que souvent nos filles s’embrouillaient », a déclaré Pascal Sawadogo, coach des Etalons dames.

Quant à Charlotte Millogo, capitaine des Etalons dames : « Je pense que nous ne sous sommes pas mal débrouillées malgré la défaite puisque nous venions pour une victoire ou à défaut un match nul. Malheureusement, cela n’a pas été le cas et nous avons pris un but sur une balle arrêtée. Sinon que nous avons eu pas mal d’occasions mais, cela n’a pas marché. Avec l’encadrement technique, nous allons essayer de corriger les erreurs pour mieux aborder le prochain match ». Source : FBF

Écouter l’article

publicite