Qualifications Champions League Féminine de la CAF 2022: La Zone Ouest B en lice du 13 au 26 août

0 Partages Partager Twitter

La Côte d’Ivoire accueillera du 13 au 26 Août 2022 la deuxième édition de la champions League Féminine de la 𝐂𝐀𝐅 𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗨𝗘𝗦𝗧 𝗕. Seront en lice dans la Zone Ouest B, le Burkina, le Togo, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Bénin, la Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite par la Confédération Africaine de Football (CAF), ce samedi 9 juillet 2022.

La suite après cette publicité

Du 13 au 26 août 2022, la capitale Ivoirienne (Abidjan) vibrera au rythme de la deuxième édition de la champions League Féminine de la CAF Zone Ouest B. Au programme de ce rendez-vous du monde du football Africain, sept (7) clubs issus des pays d’Afrique de l’ouest dont l’Espoir FC du Bénin, Africa Sport de la Côte d’Ivoire, l’Ampem Darkoa ladies du Ghana, les Bayelsa Queens du Nigeria et l’Athleta FC du Togo seront en compétition.

Le Burkina Faso sera représenté à ce rendez-vous africain par l’Union sportive des Forces Armées (USFA) durant ces presque deux semaines de compétition. Pour chaque zone, une équipe jouera les phases finales prévues en Afrique du Sud.

En gros, six zones d’Afrique sont concernées par ces phases éliminatoires. L’Afrique de l’ouest quant à elle compte deux zones et chaque zone attend un vainqueur. Aussi, le pays hôte des autres zones et le vainqueur du tournoi sont qualifiés d’office pour les phases finales. Le Niger, lui, n’a pas présenté d’abord une équipe.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite