Vacances Artistiques Professionnelles pour Ados et Jeunes (VAPAJ) : La 7e édition lancée avec le volet création

Depuis le 4 juillet dernier, le feu est vert pour les Vacances Artistiques Professionnelles pour Ados et Jeunes (VAPAJ). Après plus d’une semaine passée aux cotés des musiciens et chanteurs, l’heure est aux chorégraphes, selon notre constat, ce lundi 11 juillet 2022. Une chose est sure, chacun de son côté met les petits plats dans les grands pour assurer un beau spectacle au soir de la clôture.

Soucieux d’occuper sainement les vacances des jeunes et adolescents, la compagnie Sanou Ka Sanu, a initié les Vacances Artistiques Professionnelles pour Ados et Jeunes (VAPAJ). Ainsi donc, du 11 juillet au 14 aout 2022, les jeunes et ados de la cité de Sya vont communier autour de l’art proprement dit.

Pour cette 7e édition, le spectacle qui sera offert au public va s’articuler sur la thématique « Mussow ; Anw Dembe », qui traduit de la langue nationale dioula, signifie « Femme, notre dignité ».

« On a voulu rendre hommage à la femme à travers cette édition »

A en croire le promoteur Issa Sanou, le choix de cette thématique n’est pas un fruit du hasard, mais une façon pour lui et son équipe de rendre un vibrant hommage à la mère de l’humanité. « Nous déjà ça fait 7 ans on est dans VAPAJ, 7 ans on parle de l’actualité et autres, mais sauf qu’on n’a jamais parlé de la source. La source pour nous c’est la femme.

La source de l’homme, de l’humanité, c’est la femme. Mais on fait VAPAJ, si Issa fait VAPAJ aujourd’hui, c’est grâce à une dame. Et cette dame, si elle a pu donner naissance à Issa, c’est aussi grâce à une autre dame, donc ça nous fait ramener à la source, aux ancêtres.

Et nous, on a voulu rendre hommage à la femme à travers cette édition et l’idée aussi c’est d’aller chercher dans l’intimité de chacun des participants aux VAPAJ », a étayé le promoteur des VAPAJ.

Comme innovation au cœur de cette présente édition, Issa Sanou en a pensée. Et pour faire de cette édition la meilleure des précédentes, le volet création qui prenait trois semaines a été majoré à quatre semaines, histoire de surpasser toutes les attentes.

Par ailleurs, dans sa forte ambition de faire profiter à tous les merveilles des VAPAJ, cette édition sera excentrée afin de toucher le maximum de spectateurs.

« On apprend beaucoup avec ces grands noms comme Issa Sanou et les encadreurs »

« Si on fait les créations et qu’il n’y a pas de public autour qui vient voir, ce n’est pas du tout intéressant, et du coup, notre objectif n’est pas atteint. Donc on attend que le public sorte massivement. Cette année déjà, on a voulu essayer d’exporter le spectacle dans les places publiques, pour permettre aussi à ce public qui n’a pas l’habitude d’aller voir les spectacles en salle et autres, qui n’ont pas l’habitude de venir au VAPAJ, maintenant, VAPAJ va aller vers eux.

Donc on a prévu deux représentations en plein air sur des places publiques, notamment au niveau de la place Tiéfo Amoro, et aussi devant la cour de la chefferie coutumière de Dagasso », renseigne Issa Sanou.

Pour sa première participation, Mélanie Sanogo, étudiante et danseuse chorégraphe, se réjouit déjà des premiers instants au VAPAJ. « Actuellement nous sommes en résidence de création et tout se passe bien. Nous rencontrons de nouvelles personnes, de nouvelles expériences.

On apprend beaucoup avec ces grands noms comme Issa Sanou et les encadreurs qui nous suivent au quotidien. Certes il y a la rigueur mais tout bon travail a besoin de rigueur car sans cela, on ne peut vraiment avancer. On réserve quelque chose de grandiose au public et je sais qu’il va beaucoup aimer », a-t-elle révélé.

Ainsi, cinq dates sont annoncées pour la présentation du spectacle. « Mussow, Anw Dembe », à savoir les 30, 31 juillet, les 4, 7 et 14 aout 2022.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

