Burkina : « Et si on laissait enfin l’âme de Thomas Sankara reposer en paix ! » (Tiécoura Fofana)

Ceci est un écrit de Tiécoura Fofana, journaliste au journal Le Dossier sur la situation nationale.

Et si on laissait enfin l’âme de Thomas Sankara reposer en paix !

Il y a des sujets qui sont d’une si évidente banalité qu’il est pénible d’y consacrer son temps. Mais quand le bon sens est sauvagement piétiné de bonne ou de mauvaise foi, et que de nombreux ingénus consomment les incongruités qui en résultent, il est difficile de s’enfermer dans la contrition du silence.

Le court retour de Blaise Compaoré sur les terres de ses ancêtres a donné l’occasion à des activistes minoritaires de construire une bulle médiatique artificielle afin de démontrer le rejet par le peuple burkinabé de toute initiative de réconciliation.

A la vérité, le peuple burkinabè de par ses valeurs culturelles ancestrales de paix, de solidarité et de vivre ensemble sain, est plus que majoritairement acquis au principe fondamental et vital de la réconciliation. Nos leaders traditionnels, coutumiers et religieux, nos esprits aimants de nos profondeurs rurales, par la force de leurs âmes ne cessent de prier pour que les fils du pays vivent leur destin commun face au péril terroriste qui menace de nous effacer.

L’attelage traditionnel d’instrumentistes et dribleurs politiques, de sankaristes de studio, de micro et de conférence de presse, s’affole dans tous les sens dès qu’il entrevoit le moindre signe de tarissement de leur fond de commerce sankariste. Ils inondent alors la toile et promettent, tel Fukuyama, la fin de l’histoire. La réconciliation nationale est une hantise maladive pour cette imposture qui utilise le sankarisme comme socle de son modèle politico-financier. Cette agitation qui a fait son temps, ne trompe pas le peuple qui sait combien cette minorité négative est à mille lieux de l’intégrité et du sens de l’honneur du chef de la révolution. Sankara n’a pas braqué les caisses de l’État. Il n’a pas eu de comptes bourrés d’argent de la commande publique à l’extérieur. La consultation des souches de ses chéquiers calmerait plus d’un. Il n’a pas goûté au luxe et aux luxures de ceux qui salissent son honneur sur l’autel de leurs intérêts égoïstes. Il n’a pas sniffé les délices du champagne et des vins rares.

Il serait vraiment de bon ton de laisser l’âme de cet homme véritablement intègre reposer en paix.

Ceux qui jurent par la réhabilitation de Sankara doivent savoir qu’il n’en a pas besoin. Son seul nom sonne habilitation. En tant que justiciable, il méritait bien justice, mais pas dans une logique d’instrumentalisation politicienne. Il n’est pas difficile de comprendre que le procès qui lui a été consacré n’a pas été élu pour lui rendre justice, mais pour mettre Blaise Compaoré sur l’éteignoir politique et le jeter dans la poubelle de l’histoire afin que les desseins politiques de ses ennemis prospèrent sur le long terme.

Si l’intention de ces justiciers était de rendre équitablement la justice il y aurait eu beaucoup de procès car Sankara et ses compagnons ne sont pas les seules victimes de la violence politique.

Les veuves, orphelins, parents et amis de la grande majorité des victimes de ces violences politiques ne sont pas logés à la même enseigne. Quand leur cas n’est pas digne d’intérêt pour les objectifs politiques des officiants du moment, ils sont rangés dans les oubliettes. Nézien Badembié, Somé Yorian, Djebré Fidèle, çà ne sonne pas Thomas Sankara quoi !

Les suppliciés de la pentecôte n’eurent pour procès qu’une cour martiale révolutionnaire expéditive. D’autres n’eurent pas cette chance. Ils furent massacrés à la grenade. Ceux qui ont incendié la représentation nationale et brûlé les maisons de leurs compatriotes assument ces actes tout torse bombé, urbi et orbi, très sûrs qu’ils sont, se moquant de cette justice oh combien trieuse et oublieuse.

La vérité est devant nous : la justice en politique, de la Haute Volta au Burkina Faso, est une question de rapport de force.

Essayons-nous dans la recherche de cette justice sur le parcours politique de notre pays depuis son indépendance jusqu’au temps présent.

Quand le 3 janvier 1966, le Président Maurice Yaméogo fut renversé, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y’eut bien entendu des explications bien senties !

Quand le 25 novembre 1980, le Général Sangoulé Lamizana fut renversé par le Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National (CMRPN) du Colonel Saye Zerbo, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y’eut bien entendu des explications bien senties !

Quand le 7 août 1982, le Colonel Saye Zerbo et son CMRPN furent renversés par le Conseil de Salut du Peuple du Médecin-Commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y’eut bien entendu des explications !

Quand le CSP 2 évinça le Capitaine Thomas Sankara et ses amis, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y’eut bien entendu des explications bien senties !

Quand le 4 août 1983, le Capitaine Thomas Sankara prit sa revanche sur le CSP2 en prenant le pouvoir, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y’eut bien entendu des explications bien senties !

Quand le Front Populaire du Capitaine Blaise Compaoré balaya le CNR, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y eut bien entendu des explications bien senties !

Quand l’insurrection populaire d’octobre 2014 chassa Blaise Compaoré du pouvoir, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y eut bien entendu des explications bien senties !

Quand le Président « recruté », Michel Kafando, décida par le « fait du Prince » de l’ouverture du dossier Thomas Sankara, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y eut bien entendu des explications bien senties !

Quand sous la Transition Kafando-Zida, on vota une loi d’exclusion, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y eut bien entendu des explications bien senties !

Quand Dr Ablassé Ouédraogo contesta la candidature de Roch Marc Christian Kaboré en visant le fait qu’il a soutenu publiquement la modification de l’article 37 et que le Conseil constitutionnel passa outre, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y eut bien entendu des explications bien senties !

Quant le 24 janvier 2022 le MPSR du Lieutenant-Colonel Paul Henri Damiba renversa le régime du Président Roch Marc Christian Kaboré, c’était par le fait de quelle constitution-justice ? Il y eut bien entendu des explications bien senties !

La sémantique de justification a tout le temps pris pour objet-but le peuple. Les concepts de Renouveau, Redressement, Salut, Révolution, Insurrection, Refondation ne réfère à aucune constitution.

Nul besoin de science politique pour analyser et comprendre notre trajectoire politique. La justice ici est réductible à la justification. Le vrai électeur politique sous nos cieux, c’est la kalachnikov. C’est quand cette kalachnikov se repose que nous avons des épisodes dits démocratiques qui sont les lieux d’instrumentalisation de la justice qui n’est même plus sensible au viol. Tous les aménagements et réaménagements judiciaires sont possibles. Il suffit de perler des articles après un alignement de « Vu ».

Blaise Compaoré n’a pas inventé le rafistolage politico-judiciaire. Dans le bric et broc de cette ratatouille on peut noter : la suppression de la justice démocratique et son remplacement par la justice populaire et ses TPR, la suppression de la profession d’avocat, le recrutement d’un Président par un semblant d’appel à candidature, la suppression d’une loi d’amnistie par un juridisme à deux balles, l’établissement de listes tarifées de personnes à condamner.

Les réclamants entêtés de la justice ne peuvent plus se déshabiller. Ils sont déjà nus !

Nulle mascarade, nulle jérémiade, nulle masturbation, lamentation ou gymnastique intellectuelles ne saurait exister en sens, devant cette implacable réalité : la justice est réductible au rapport de force. Les incantateurs surexcités de la justice doivent visiter leur manque de crédibilité.

Toute cette population de justiciers doit regarder et comprendre le courage et la force de conviction du jeune Lieutenant-Colonel Damiba de 41 ans, qui démontre à souhait que jeunesse et sagesse peuvent apparier. Avec lui, nous devons avoir le courage de regarder notre histoire politique et mettre en berne nos égoïsmes et donner la chance à un nouveau départ démocratique dont les socles doivent être la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Si nous refusons cette voie, nous serons tous des condamnés consentants de la kalachnikov. Lourdement !

Tiécoura Fofana

Journal Le Dossier

