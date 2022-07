Côte d’Ivoire : Ouattara, Bédié et Gbagbo se rencontrent aujourd’hui à Abidjan

Côte d’Ivoire – Le chef de l’État Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se retrouvent ce 14 juillet au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Cette rencontre inédite depuis 2011, année de l’accession d’Alassane Ouattara à la magistrature suprême, fait partie des recommandations au sortir du dialogue politique conduit par le Premier ministre Patrick Achi. Chacun sera accompagné de deux proches collaborateurs ou personnalités.

Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se rencontrent ce jeudi 14 Juillet 2022 sous le coup de 17 heures à la présidence ivoirienne sise à Abidjan-Plateau.

Ces retrouvailles se veulent un cadre de discussions franches et sincères entre ces 3 tenants de la vie politique ivoirienne et est placée sous le signe de la réconciliation après les deux crises post-électorales de 2010-2011 et celui de 2022 marqué par la désobéissance civile lancée par l’opposition pour protester contre un troisième mandat d’Alassane Ouattara.

Avant cette rencontre de ce jour, le Président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo a rendu le mardi 12 Juillet dernier une visite à Henri Konan Bédié, le Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à sa résidence de Cocody dans l’Est de la capitale économique ivoirienne. Aucune information n’a filtré au terme de cette rencontre entre ces deux personnalités, toutefois, l’on imagine aisément qu’il s’est agi de convenir de dispositions communes avant la rencontre avec le chef de l’État ivoirien.

Il convient de rappeler que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont désormais alliés au sein de l’opposition et se sont rencontrés à plusieurs reprises.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

