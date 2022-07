Burkina Faso : La société Acces Oil agrandit le nombre de ses stations-services à 35

Le 16 juillet 2022, les premiers responsables de la société Acces Oil ont ajouté un plus au nombre de leurs stations à Ouagadougou. Cette station située sur la route de Ziniaré a été inaugurée en présence des autorités locales et administratives.

La société burkinabè de distribution de carburant, de lubrifiants et de gaz butane, Acces Oil a procédé à l’ouverture d’une nouvelle station-service sur la route de Ziniaré, ce samedi 16 juillet 2022. Dans son planning d’atteindre 50 stations avant la fin de l’année 2022, celle qui vient d’ouvrir ses portes est la 35e. Fruit d’un an de travail depuis l’acquisition de la parcelle à la date d’inauguration, ce joyau est bien équipé pour offrir un service de qualité à ses clients.

« Il y a deux cuves de 20.000, une cuve gasoil de 20.000, une cuve super de 20.000. Il y a trois pompes, dont deux pompes de deux produits, deux pistolets, et une pompe d’un produit, un pistolet gros débit pour les gros porteurs.

Sur cette station, nous avons un grand auvent avec deux ilots. Nous avons un petit auvent aussi pour les petits porteurs. Nous avons aussi un totem pour la publicité. Sur cette station, il y a vraiment des signalétiques qu’on a mises pour la visibilité de la station. Aussi nous avons une boutique alimentaire, une baie de lavage et de graissage pour faciliter les opérations de vidange et de lavage de nos engins », détaille Sylvestre Ouédraogo, directeur technique de Acces Oil.

Il rapproche aussi les produits de la clientèle et de la population

Etant un bon ami du propriétaire des stations Acces Oil (Boureima Ouédraogo, PDG du groupe Obouf ndlr ), et vu son sens de générosité, Stéphane Wenceslas Sanou se dit être toujours prêt à répondre à l’appel de son ami. C’est ainsi qu’il n’a ménagé aucun effort pour patronner cette cérémonie d’ouverture. Il invite par ailleurs les clients à choisir Acces Oil pour se ravitailler en carburant et autres, en sa qualité de patron de la présente cérémonie.

« Ce monsieur, il faut l’accompagner, parce que tout ce qu’il est en train de prendre, ça aide le développement économique et social de ce pays. Il rapproche aussi les produits de la clientèle et de la population, et ce sont des produits de très bonne facture, très bonne qualité. Que les clients voient ce qui a été réalisé pour eux, et c’est à cause d’eux que ce joyau a été réalisé, donc qu’ils viennent chaque fois pour se ravitailler ici, parce que ce sont des produits de très bonne qualité », lance-t-il à l’égard des clients.

Comme dans toutes cérémonies, tout est bon pour apporter de la joie. Acces Oil va donc emboiter cette cadence en offrant des gadgets aux premiers clients qui se sont ravitaillés en carburant. 500 francs de carburant donne droit à un porte-clé. De 1000 francs à 1900, cela équivaut à une casquette. Pour les clients qui ont pris à partir de 2000 sont repartis avec des T-shirts.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

