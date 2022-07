Journée de solidarité : Un forage, des vivres, des vêtements pour des déplacés à Kinfangué

Le ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka SOURWEMA a présidé le samedi 16 juillet 2022, à Kinfangué dans la commune rurale de Komsilga, une cérémonie marquant la journée de solidarité et de don au profit des Personnes déplacées internes (PDI) de cette localité.

Des vivres, des vêtements, de l’argent et un forage à motricité électrique ont été remis aux personnes déplacées internes installées dans la commune de Komsilga. Cette journée de solidarité et de don en faveur des PDI, a été organisée par l’association Namanegbzanga pour la paix et le développement avec l’appui de l’ONG Life, la Jeunesse active pour le développement durable, le Réseau Africain Jeunesse Santé et développement au Burkina Faso (RAJS/BF) et le ministre Issaka SOURWEMA qui est un fils de la localité. Au nom des personnes déplacées internes, I. G. a traduit toute la reconnaissance des bénéficiaires au ministre et à l’ensemble des donateurs.

Le président de l’association, Jérémie ILBOUDO a indiqué que cette action vise à soutenir un tant soit peu, ces personnes en détresse suite aux attaques terroristes. Il a soutenu que le forage alimenté par des plaques solaires, inauguré au profit du village et de ces personnes défavorisées, a coûté plus de 7 millions de F CFA, les vivres et les effets d’habillement à hauteur de 500 000 F CFA. Le représentant de l’ONG Life, Lionel TINDANO a invité les bénéficiaires à une bonne gestion du forage tout en souhaitant que la paix revienne dans le pays.

Cet élan de solidarité a été renforcé par le ministre des Affaires religieuses et coutumières qui a remis une enveloppe à ces déplacés. Il a, au nom du président du Faso et du Premier ministre, remercié les donateurs qui sont venus en soutien aux efforts de l’Etat.

« Autorités de Komsilga et de Kinfangué, ne croyez pas que votre sacrifice est vain, insignifiant et inaperceptible. C’est le fardeau du gouvernement en réalité que vous êtes en train de porter. Ce sont les préoccupations du gouvernement que vous avez faites vôtres. Le gouvernement vous en fait gré et nous prions que Dieu vous le rende au centuple ».

Aux personnes déplacées internes, Issaka SOURWEMA s’est dit convaincu qu’ils retourneront bientôt chez eux car le gouvernement y travaille sans relâche. « Votre situation nous préoccupe beaucoup. Faites en bon usage les dons qui vous sont offerts. Soyez solidaires entre vous. Donnons-nous la main. Chacun peut faire quelque chose pour sauver notre nation », a lancé le ministre.

Source : Direction de la Communication et des Relations Presses du Ministère en charge des affaires coutumières

