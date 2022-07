Invitation à se démarquer d’une réunion convoquée par Achille Tapsoba : Eddie Komboïgo salue l’attitude des secrétaires généraux des sections provinciales et des « militants sincères »

Ceci est un communiqué du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Le jeudi 13 juillet, par un Communiqué, j’invitais l’ensemble des secrétaires généraux des sections provinciales, leurs adjoints et les militants du Parti à se démarquer de l’invitation à eux adressée par Achille TAPSOBA et son groupe à prendre part à une réunion de concertation suivie d’une session d’un « fictif Bureau Politique National » le samedi 16 juillet 2022.

La suite après cette publicité

C’est avec grande satisfaction que la Direction du Parti du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) a noté que cette invite a été comprise et entendue. Une fois de plus, les secrétaires généraux des sections provinciales et les militants sincères ont fait montre de leur détermination à respecter et faire respecter la légalité, la légitimité et de leur attachement aux valeurs démocratiques que notre Parti incarne.

C’est l’occasion de rappeler à nos militants que le principe de gouvernance basée sur la démocratie intégrale chèrement acquise et mise en œuvre par la Direction du Parti ne saurait être remise en cause.

C’est également l’occasion de rappeler notre attachement au Président d’honneur, le Président Blaise COMPAORE qui ne saurait être la propriété de personnes en perte de vitesse et qui veulent abuser de son autorité morale pour parvenir à leurs fins, quand ils ont échoué devant les organes et instances du parti et les juridictions de notre pays.

Je profite une fois de plus de l’occasion pour renouveler ma main tendue et celle de l’ensemble des militants du Parti à nos camarades frondeurs, ainsi qu’à tous ceux qui ont quitté le Parti pour une raison ou une autre, à revenir dans la maison mère, afin qu’ensemble, nous œuvrions à la réussite de la transition, au retour de la paix combien chère pour nos populations et notre Pays.

Engageons nous pour la victoire de notre Parti aux prochaines échéances électorales ! Dans l’unité, la cohésion et la discipline militante, nous triompherons !

Écouter l’article

publicite