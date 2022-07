La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, en tant que Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) du Guichet 2 du PReCA, lance sur toute l’étendue du territoire national, un appel à projets pour la sélection des sous-projets du Guichet 2 du PReCA.

La suite après cette publicité

Cet appel à projets permettra de sélectionner au final 536 sous-projets. Ces sous-projets bénéficieront de subventions de contrepartie allant de 5 840 000 FCFA à 87 600 000 FCFA, dans les filières riz, oignon, tomate, karité, maïs (maillon transformation), anacarde et mangue.

Producteurs et productrices agricoles, transformateurs et transformatrices de produits agricoles, jeunes, femmes, hommes et personnes morales intervenant dans le secteur privé agricole, cette belle opportunité est la vôtre. Saisissez là pour développer vos affaires et contribuer au développement socio-économique de vos régions !

Les critères généraux d’éligibilité sont les suivants :

Catégories d’acteurs éligibles :

producteurs, transformateurs, commerçants et acheteurs, coopératives (production, transformation, commercialisation)

petites et moyennes entreprises et industries (PME)

grandes entreprises et agro-industries

prestataires de services (fabricant/réparateur de matériel, etc.) impliqués dans la chaîne de valeur concernée.

Conditions d’éligibilité des acteurs :

Personnes physiques : i) être âgé d’au moins 18 ans ; ii) avoir au moins 2 années d’activité dans les filières agricoles ; iii) avoir une reconnaissance juridique ou s’engager à entreprendre les démarches pour être reconnu légalement dans les 3 mois qui suivent.

: i) être âgé d’au moins 18 ans ; ii) avoir au moins 2 années d’activité dans les filières agricoles ; iii) avoir une reconnaissance juridique ou s’engager à entreprendre les démarches pour être reconnu légalement dans les 3 mois qui suivent. Personnes morales : i) avoir au moins 3 années d’activité effective.

Types de sous-projets éligibles :

production dans les filières agricoles : riz, tomate, oignon

transformation ou commercialisation des produits des filières : maïs, riz, tomate, oignon, mangue, anacarde ou karité

nouveaux vergers irrigués (anacarde et mangue) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins et les sous projets de renforcement des anciens vergers existants dans toutes les 13 régions ;

services en amont ou en aval de la production agricole (transporteurs, fabricants de matériel, prestataires de services)

voyages d’études/d’échanges au niveau national et sous régional

participation aux rencontres commerciales (journées promotionnelles, foires, salons).

Conditions de financement des sous-projets retenus :

être disposé à travailler avec une institution de financement

ouvrir un compte uniquement dédié aux opérations du sous-projet

accepter de prendre un crédit pour compléter son apport personnel

obligation de reconnaissance légale de l’entreprise (RCCM, agrément)

disposer d’un document de reconnaissance légale du site.

Le dossier de candidature est composé des documents suivants :

une fiche d’inscription dûment remplie à télécharger sur le site Internet de la MEBF : me.bf

une copie de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou du passeport du candidat pour les personnes physiques et le document de reconnaissance légal pour les personnes morales ;

une copie légalisée du document de propriété du site ;

joindre la liste des membres (si personne morale).

Les dossiers complets sont recevables en ligne, sur la plateforme : https://guichet2-preca.com du 18 juillet au 19 août 2022. Une liste de personnes pouvant vous appuyer pour renseigner la plateforme est mise à votre disposition au niveau des Directions Régionales et Provinciales en charge de l’agriculture, des antennes régionales du PReCA et de la Maison de l’Entreprise.

Pour le dépôt des dossiers physiques, vous pouvez le faire au siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso ou dans ses bureaux déconcentrés.

Aucun projet n’est recevable après le 19 août 2022.

Pour tout besoin d’informations ou d’appui, rendez-vous dans les Directions Régionales et Provinciales en charge de l’agriculture, les Chambres Régionales d’Agriculture, les antennes régionales du PReCA et de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, ainsi que sur le site web de la MEBF accessible à l’adresse www.me.bf.

Contacts : +226 70 17 92 77

72 36 26 15

Karim OUATTARA

Directeur Général

Écouter l’article

publicite