Transition au Burkina Faso : « Les Nations Unies sont prêtes à travailler main dans la main avec les autorités » (Barbara Manzi)

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a reçu, ce 19 juillet 2022 en fin de matinée, la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Barbara Manzi. A sa sortie d’audience, elle a confié avoir échangé avec le chef du gouvernement sur les priorités de la Transition et affirmé que les Nations Unies sont prêtes à travailler « main dans la main » avec les autorités burkinabè.

« En tant que coordonnatrice du Système des Nations Unies, je suis venue féliciter le Premier ministre et le gouvernement, pour l’engagement qu’on a eu, constant, et pour assurer qu’on puisse mieux comprendre les priorités et voir comment les Nations Unies peuvent mieux servir les populations burkinabè dans cette période de transition », a expliqué Barbara Manzi à sa sortie d’audience avec le chef du gouvernement.

Selon la coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burkina, elle a eu « un très bon échange, franc, très ouvert » avec le Premier ministre, Albert Ouédraogo. Elle a dit avoir recueilli des recommandations auprès du chef du gouvernement.

Pour Barbara Manzi, il faut vraiment aller de l’avant, et « les Nations Unies sont prêtes à travailler dans l’humanitaire, la paix, le développement, main dans la main avec les autorités » de la Transition.

Source : DCRP/Primature

