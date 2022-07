Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD) : Zalissa Koumaré démissionne du parti

Ceci est une déclaration de la démission de la Secrétaire Générale Nationale du parti Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD), Zalissa Koumare Ouillio.

Cher(e)s camarades du NTD,

La suite après cette publicité

Le dimanche 28 février 2016, j’ai commencé une belle aventure avec vous. Ce fut un privilège et un réel plaisir pour moi d’avoir milité, cheminé et défendu à vos côtés les idéaux de ce Parti auxquels j’ai crus et dont les résultats collectifs engrangés ont fait la fierté de chacun de nous.

Avec vous, j’ai donné le meilleur de moi-même avec mes insuffisances inhérentes à tout être humain. Nous avons appris à nous connaitre et à nous apprécier mutuellement dans ce noble combat pour le bien-être des vaillantes populations des villes et des campagnes de notre chère nation, le Burkina Faso.

En ces moments où je fais mon introspection, je voudrais exprimer ma reconnaissance au Président, à l’État-major et au Bureau Exécutif National du Parti. Je remercie l’ensemble des militantes et militants pour m’avoir acceptée dans cette belle aventure. Au delà de la politique, je reste convaincue que les relations d’amitié et de fraternité tissées entre nous demeureront toujours.

Nelson Mandela ne disait-il pas : « En toute situation, je ne perds jamais, je gagne ou j’apprends » et moi je dirai que j’ai gagné et j’ai beaucoup appris avec le NTD. Ainsi, notre aventure avec le NTD s’arrête ce jour 20 juillet 2022 et nous nous donnons RDV sur d’autres chantiers pour la poursuite du noble combat, toujours dans l’espoir d’apporter notre contribution au plein épanouissement de notre pays.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso.

Zalissa KOUMARE OUILLIO, Ex-Secrétaire Générale Nationale du NTD

Écouter l’article

publicite