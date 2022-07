La Russie et l’Ukraine signent un accord sur l’exportation des céréales

La Russie et l’Ukraine ont signé un accord pour permettre les exportations de céréales face aux risques de famines dans le monde. L’accord définit les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes en mer noire. La signature s’est faite en présence du Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, du président truc Recep Tayyip Erdogan, du ministre russe de la Défense et du ministre ukrainien chargé des Infrastructures ce vendredi 22 juillet 2022.

Cet accord, négocié depuis avril avec Kyiv et Moscou, doit permettre de soulager la communauté internationale, car les deux représentent à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. L’accord a été signé séparément par les délégations russes et ukrainiennes mais avec la Turquie et l’ONU selon Euronews.

Des couloirs sécurisés doivent permettre la circulation des navires marchands en mer Noire, dont Moscou et Kiev s’engagent à respecter la stricte neutralité.

L’accord est signé pour 120 jours afin de favoriser la sortie de 20 à 25 millions de tonnes de céréales en attendant la nouvelle récolte. Il sera piloté par des délégués des parties impliquées : un Ukrainien, un Russe, un Turc et un représentant de l’ONU, assistés de leurs équipes respectives.

Le centre de coordination, qui sera formé d’ici quelques jours selon António Guterres, sera chargé d’établir le calendrier des rotations de navires en mer Noire. « Je ne peux pas vous donner de date précise. Mais au plus tard, cela sera réglé dans deux semaines, et je pense que les opérations pourront commencer à ce moment », a-t-il détaillé ce vendredi.

L’inspection des navires transportant les céréales n’auront pas lieu en mer comme envisagé, mais au départ et à l’arrivée. La Russie a obtenu la garantie que les sanctions occidentales ne s’appliqueraient pas, ni directement ni indirectement, à ses propres exportations de produits agricoles et d’engrais.

Source : Euronews

