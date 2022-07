Les agents de la CIL reçoivent leurs cartes d’immatriculation et d’affiliation de la CARFO

Une délégation de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) était dans les locaux de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) ce vendredi 22 juillet 2022. L’objectif était de remettre symboliquement des cartes d’immatriculation à ses agents affiliés.

Dans le souci de mener à bien sa mission et dans sa quête permanente de l’excellence, la CARFO a entrepris la confection de cartes d’immatriculation et d’affiliation pour permettre un meilleur suivi des effectifs cotisants. Les travailleurs de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) ont été les premiers à entrer en possession de leurs ses cartes ce vendredi 22 juillet 2022.

Selon les normes de la gestion des organismes de prévoyance sociale, tous les cotisants doivent être connus et immatriculés a expliqué de prime abord Laure Zongo/Hien, directrice générale de la CARFO.

« Tout agent de l’Etat est un assuré social attribué au régime de sécurité sociale géré par la CARFO. Pour mener à bien la gestion de ce régime, il est impératif de recouvrer les cotisations sociales pour financer le paiement des pensions. Ce produit devrait à terme permettre la maitrise de la base cotisante et le suivi des notes cotisantes individuelles », a-t-elle développé.

Plus loin, la directrice générale de la CARFO a notifié que l’immatriculation consiste à attribuer un numéro de sécurité sociale aux personnes couvertes par un régime de sécurité sociale. Cette carte est un outil d’identification de l’assuré qui matérialise son appartenance à la CARFO et constitue une exigence en matière de sécurité sociale.

Aussi, dans son allocution, la directrice de la CARFO a souligné que connaitre son numéro de sécurité sociale est un droit pour tout assuré cotisant et c’est un devoir de la CARFO de communiquer à chacun des assurés son numéro d’immatriculation et d’affiliation au régime.

Il est important de spécifier que la carte d’immatriculation et d’affiliation est un support comportant toutes les informations nécessaires telles que le nom, le (s) prénom (s), et d’autres informations masquées à travers un QR code qui comporte la date de naissance, le numéro matricule du fonctionnaire…

D’ailleurs, cette carte aura le bénéfice de permettre à l’assuré de constater sa situation cotisante auprès de la CARFO ou d’avoir accès à des services spécifiques.

La présidente de la CIL, Marguerite Ouédraogo/Bonané quant à elle a tenu à féliciter ses agents pour la nouvelle acquisition du jour sans manquer de remercier la CARFO pour la qualité du travail abattu jusqu’à cet accomplissement effectif.

« Cette carte étant un support comportant des données à caractère personnel, je vous exhorte donc à prendre toutes les dispositions idoines pour être en tout temps en conformité avec les dispositions de la loi 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel », a insisté Marguerite Ouédraogo/Bonané.

En somme, à compter de ce jour, tous les agents publics cotisant à la CARFO auront une carte d’immatriculation et d’affiliation. Elle restera valable tout au long de la carrière professionnelle de l’agent.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

