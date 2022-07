Conduite de la Transition : Le Président en exercice de la CEDEAO en mission à Ouagadougou

Ceci est un communiqué de presse de la Présidence du Faso.

(Ouagadougou, 23 juillet 2022). Le Président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Chef de l’Etat bissau-guinéen, Umaro Sissoco EMBALO, conduit ce dimanche 24 juillet 2022 une mission de l’institution communautaire dans notre pays.

Umaro Sissoco EMBALO sera reçu en audience à la Présidence du Faso où il aura un tête-à-tête avec le Chef de l’Etat, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA.

Accompagné du Médiateur de l’organisation ouest-africaine pour le Burkina Faso, Mahamadou ISSOUFOU et du président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu TOURAY, le nouveau président en exercice de la CEDEAO aura également une séance de travail avec les autorités de la Transition.

La délégation de la CEDEAO échangera, en outre, avec les membres du Gouvernement, les députés, les acteurs politiques et économiques, les responsables coutumiers et religieux, les partenaires techniques et financiers, les membres du Corps diplomatique accrédités dans notre pays.

En rappel, lors de la 61e session ordinaire de la CEDEAO tenue le 3 juillet 2022 à Accra au Ghana, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation communautaire et les nouvelles autorités burkinabè ont convenu d’une réduction de la durée de la Transition à 24 mois, à compter du 1er juillet 2022.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

