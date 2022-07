Chine : Baidu présente une nouvelle génération de robo-taxi

Baidu, le moteur de recherche chinois vient de dévoiler un nouveau robo-taxi baptisé Appolo RT6. Il a un volant détachable et un cout plus abordable que les véhicules précédents de l’entreprise.

Baidu, un moteur de recherche chinois comme Google, s’est lancé dans la conduite autonome et a dévoilé un nouveau robo-taxi, Appolo RT6.

Comparé à sa version précédente Appolo Moon de 71 000 dollars, l’Apollo RT6 coute environ 36 000 dollars. Robin Li, cofondateur et directeur général de Baidu déclare que « nous nous dirigeons vers un avenir où prendre un robo-taxi coûtera deux fois moins cher que prendre un taxi aujourd’hui ».

Le modèle électrique intégrera huit capteurs LIDAR et une douzaine de caméras, a indiqué Baidu. À la place du volant retirable, la firme explique qu’il sera possible à l’avenir d’ajouter des sièges, des distributeurs automatiques, des écrans tactiles ou des consoles de jeux. Baidu espère déployer des dizaines de milliers de véhicules autonomes au-delà de la Chine, à 65 villes d’ici 2025, et à 100 villes d’ici 2030.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, la présentation de l’Apollo RT6 intervient alors que Tesla prévoit aussi de lancer son modèle de robo-taxi, sans volant ni pédales, l’année prochaine. « Un trajet en robo-taxi coûtera moins cher qu’un ticket de bus », a expliqué Elon Musk.

Les entreprises chinoises et américaines sont en compétition dans ce secteur. Interrogé sur la concurrence automobile en Chine, Elon Musk a déclaré que toute entreprise qui ne serait pas aussi compétitive que ses rivales chinoises perdraient des parts de marché.

Synthèse de Welli TAMBOURA(Stagiaire)

Source : Siècle Digital

