Google suspend ses recrutements pour deux semaines

Google a annoncé une suspension totale des recrutements pour une période de deux semaines selon le média Siècle digital.

Cette décision est intervenue quelques jours après que son PDG, Sundar Pichai, ait partagé une note interne pour préparer ses équipes à des temps difficiles. En effet, la situation économique actuelle a un impact très important sur le monde de la tech dans sa globalité.

Prabhakar Raghavan, premier vice-président de Google a envoyé un e-mail aux employés de l’entreprise pour les informer qu’ils utiliseront cette période pour revoir leurs besoins en effectifs et s’aligner sur une nouvelle série de demandes de recrutement prioritaires pour les trois prochains mois.

Le PDG, Sundar Pichai, a par ailleurs invité ses salariés à « faire preuve d’un plus grand esprit d’entreprise et de travailler avec une plus grande urgence, une plus grande concentration et une plus grande faim que ce que nous avons montré lors des jours plus ensoleillés ».

Il faut noter que tout le secteur de la tech est affecté et que d’autres géants de la tech comme Meta, Microsoft, Apple et Spotify ont pris la même décision que Google. Certaines entreprises comme Netflix, TikTok ont été un peu plus sévères dans leurs décisions en licenciant leurs employés.

Synthèse de Amira SANOU(Stagiaire)

Source : Siècle Digital

