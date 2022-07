KANAZOE Group pour une « révolution urbaine » au Burkina Faso

Ouagadougou (le 25 juillet 2022) – Le ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat, Boukary SAVADOGO, a reçu en audience à son cabinet en milieu de journée le PDG du groupe KANAZOE Group, Djibril Kanazoé et deux de ses collaborateurs.

La suite après cette publicité

Au menu des échanges, la problématique de l’accroissement de l’offre en logements et de la gestion optimale du foncier à des fins de pacification.

Concrètement, il s’est agi pour le jeune PDG de présenter Kanazoé Développement, la filiale immobilière de Kanazoé Group qui ambitionne proposer aux Burkinabè des projets urbanistiques innovants, notamment la construction d’immeubles d’appartements sur plusieurs sites.

« L’avantage des immeubles d’appartements est qu’il améliore la densification verticale, toute chose qui optimise l’utilisation efficiente du foncier dans le logement et réduit l’étalement continu de la ville », a argué le responsable de Kanazoé Group, Djibril Kanazoé. Pour celui dont la vente des parcelles nues est contraire à l’esprit de la promotion immobilière, il est temps de « commencer une révolution urbaine » dans le pays.

Pour le ministre SAVADOGO qui a été émerveillé par les ambitions et les conseils pratiques de Kanazoé Développement, « le privé et l’Etat doivent se donner la main pour mieux encadrer le secteur de l’immobilier et offrir du logement décent aux Burkinabè ». « Le ministère ne peut réussir ses missions sans les partenaires opérationnels », a-t-il déclaré à ses hôtes qui ont par ailleurs souhaité l’accompagnement du ministère dans la délivrance des actes règlementaires.

Et pour mieux échanger techniquement sur les projets urbanistiques du Groupe qui entrevoit lancer ses travaux en octobre prochain, le premier responsable du département a instruit sur place ses services techniques pour un examen méthodique de l’ensemble des dossiers qui lui ont été soumis.

Les deux parties ont enfin convenu de se retrouver régulièrement autour de la même préoccupation, celle d’améliorer l’offre en logements au profit des burkinabè.

Source : DCRP/MUAFH

Écouter l’article

publicite