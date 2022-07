L’Ukraine espère reprendre ses exportations «dès cette semaine»

L’Ukraine a indiqué, ce lundi 25 juillet 2022, s’attendre à reprendre ses exportations de céréales « dès cette semaine », après la signature d’un accord avec Moscou.

« Nous nous attendons à ce que l’accord de commerce fonctionne dans les prochains jours et nous prévoyons qu’un centre de coordination sera mis en place à Istanbul dans les prochains jours. Nous préparons tout pour commencer dès cette semaine », a déclaré le ministre ukrainien de l’Infrastructure, Oleksandr Koubrakov, lors d’une conférence de presse.

Des navires ukrainiens accompagneront les convois, qui pourront transporter non seulement des céréales, mais aussi des fertilisants, a-t-il ajouté. Le vice-ministre de l’Infrastructure, Iouri Vaskov, a précisé que le port de Tchornomorsk sera le premier à fonctionner pour les exportations, suivi par celui d’Odessa, puis par celui de Pivdenny situé dans la ville de Youjné. Tous sont situés dans le sud-ouest du pays.

« Dans les deux prochaines semaines, nous serons techniquement prêts à effectuer des exportations de céréales depuis tous les ports ukrainiens », a-t-il affirmé. En rappel l’Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi 22 juillet 2022, deux accords séparés avec la Turquie et les Nations unies sur l’exportation des céréales et produits agricoles via la mer Noire.

Source : Euronews

