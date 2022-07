Kelbo : Au moins 15 terroristes neutralisés (Armée)

Les Forces Armées Nationales ont engagé une contre-offensive pour traquer les terroristes qui ont attaqué le détachement militaire de Kelbo ce 25 juillet 2022.

A la suite de la vigoureuse riposte des militaires du détachement, un appui aérien a été déployé pour intercepter le groupe d’assaillants qui tentait de s’exfiltrer. Cette action, coordonnée avec les unités terrestres, a permis d’infliger une lourde défaite à l’ennemi.

Ce sont trois (03) véhicules pickup armés qui ont été détruits et un autre récupéré; 27 motos, une quantité importante d’armement lourd et léger, diverses munitions ainsi que des moyens de communication ont été également récupérés. Au moins 15 terroristes ont péri dans cette opération.

Le Chef d’État-Major Général des Armées adresse ses vives félicitations aux forces terrestres et aériennes engagées pour ces résultats appréciables. Il encourage l’ensemble des forces à poursuivre dans cette dynamique qui met de plus en plus en difficulté les groupes armés terroristes.

