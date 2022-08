Montée des couleurs : « Faisons de cette montée une habitude pour que les générations qui nous regardent, puissent prendre exemple » (Bassolma Bazié)

Ce lundi 1er août 2022, à l’immeuble de la Modernisation, les travailleurs du ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale se sont retrouvés pour monter les couleurs. Le ministre Bassolma Bazié et l’ensemble du personnel, ont entonné en chœur l’hymne national. Après cet acte solennel, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la protection Sociale s’est adressé à ses collaborateurs.

La suite après cette publicité

Dans son message, le ministre Bassolma Bazié a salué les efforts des travailleurs de son département qui, malgré le contexte difficile, se battent pour relever des défis. Pour lui, la montée du drapeau n’est pas un fait banal. « Faisons de cette montée une habitude pour que les générations qui nous regardent puissent prendre exemple » a-t-il signifié.

Il a invité ses collaborateurs à travailler dans l’unité, la concorde et le sacrifice. A l’occasion, le ministre a réitéré son entière disponibilité à être aux cotés de l’ensemble des travailleurs de son département.

La séance de montée du drapeau est une tradition qui va s’exécuter désormais tous les premiers lundis du mois au ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, précisément à l’immeuble de la Modernisation, sis sur l’avenue Kwame Nkrumah.

Source : DCRP/MFPTPS

Écouter l’article

publicite