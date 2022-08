Coupe Afrique des clubs : Asante Kotoko pour le RCK, AS Real de Bamako pour l’AS Douanes

Les tirages au sort de la Ligue africaine des clubs champions et la Coupe de la Confédération africaine se sont tenus ce mardi 9 août 2022. Les représentants burkinabè sont fixés sur leur sort.

Champion du Burkina Faso, le Rail Club du Kadiogo (RCK) débute la compétition contre l’Asante Kotoko du Ghana, l’un des clubs mythiques du continent. Les cheminots seront les premiers à recevoir.

Si l’équipe burkinabè entraînée par Amadou Sampo réussit à passer cette phase, elle aura sur son chemin le vainqueur du match entre Gaborone United du Botswana et l’AS Vita club de la RD Congo.

En Coupe de la Confédération, l’AS Douanes, vainqueur de la Coupe du Faso, aura sur son chemin au tour préliminaire l’AS Real de Bamako. L’AS Douanes recevra en premier avant de se déplacer au Mali.

En cas de succès, l’équipe burkinabè désormais entraînée par Kamou Malo ira défier Hearts of Oak du Ghana au tour suivant.

Les matchs aller sont prévus entre le 9 et le 11 septembre et les matchs retour sont programmés entre le 16 et le 18 septembre 2022.

