TECNO CAMON 19 PRO MONDRIAN DETAILS ET DISPONIBILITE

TECNO CAMON 19 Pro Mondrian

En partenariat avec le Museum of Fine Arts de Boston (MFA), l’appareil Special Edition associe toutes les fonctionnalités du CAMON 19 Pro à la technologie de détection de lumière la plus importante de l’industrie.

Le design changeant de couleur rend hommage à l’icône de l’art du 20ème siècle Piet Mondrian

BOSTON, 7 juillet 2022 — TECNO, une marque mondiale de smartphones haut de gamme, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec le Museum of Fine Arts de Boston pour dévoiler le smartphone TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition qui est le premier appareil intelligent au monde qui utilise la technologie « dessin de la lumière du soleil » pour permettre au téléphone de changer de couleur à la lumière du soleil – créant un appareil à la fois artistique et intuitif.

La technologie de « dessin à la lumière du soleil » de TECNO – plus formellement connue sous le nom de technologie de photoisomère polychrome – est un processus qui brise les limites techniques de la décoloration monocolore ou bicolore, et inspiré par les travaux de Mondrian, permettant à la coque du téléphone de suivre des motifs géométriques de changement de couleur au soleil. « Nous avons pris tout ce que nos utilisateurs aiment de la série CAMON – un superbe appareil photo, un look élégant et une lunette super fine – et créé une expérience smartphone qui offre une esthétique vraiment unique en son genre jamais vue auparavant sur un appareil mobile », a déclaré Lucia Liu, directrice de la marque chez TECNO. « Aujourd’hui, avec le développement continu de l’économie de l’expérience du consommateur, l’art et les produits commerciaux sont désormais étroitement liés. Nous sommes ravis de nous associer à Boston MFA sur Mondrian pour renforcer notre engagement envers l’innovation – à la fois dans les arts et dans la technologie. »

Un partenariat unique formé à partir d’inspiration artistique

TECNO rend hommage à Piet Mondrian en présentant la technologie des photoisomères polychromes dans un design de téléphone portable classique et minimaliste pour hériter parfaitement de son esprit artistique pur. Le smartphone n’est plus un simple produit technologique mais une œuvre d’art philosophique dans la tradition de Mondrian, avec la transformation de la lumière et de l’ombre de l’intérieur vers l’extérieur. La marque TECNO, exprimée par les débuts de la technologie des photo isomères polychromes, est similaire à la combinaison parfaite de couleurs et de lignes de Mondrian pour illustrer le pouvoir de la nature et l’essence de la vie.

L’édition Mondrian est lancée dans la foulée du CAMON 19 Pro, avec les mêmes caractéristiques clés, notamment:

Premier objectif sensible au cristal très clair avec capteur RGBW pour le Bright Night Portrait 64MP

pour le Bright Night Portrait 64MP La lunette de 0,98 mm offre le facteur de forme le plus mince de l’industrie, encadrant un écran FHD + de 6,8 pouces, pour offrir une expérience immersive inégalée

offre le facteur de forme le plus mince de l’industrie, encadrant un écran FHD + de 6,8 pouces, pour offrir une expérience immersive inégalée La conception esth é tique de la conception à double anneau triple cam é ra équilibre parfaitement l’esthétique de la caméra et du panneau arrière pour créer une sensation globale transparente. Le double anneau métallique est parfaitement intégré à la triple caméra à l’aide d’un processus d’anodisation, apportant un sentiment de performance professionnelle.

équilibre parfaitement l’esthétique de la caméra et du panneau arrière pour créer une sensation globale transparente. Le double anneau métallique est parfaitement intégré à la triple caméra à l’aide d’un processus d’anodisation, apportant un sentiment de performance professionnelle. Objectif à zoom optique 50MP 2X pour des portraits plus clairs et plus détaillés

pour des portraits plus clairs et plus détaillés La technologie AI Face Beauty identifie intelligemment différentes structures faciales et tons de peau, et offre des teints lissants et des tons de peau précis

identifie intelligemment différentes structures faciales et tons de peau, et offre des teints lissants et des tons de peau précis Des performances puissantes optimisent le téléphone pour la clarté, la luminosité et la précision des couleurs pour une expérience visuelle époustouflante. Certifié par TuV Rheinland, l’écran minimise la lumière bleue pour une visualisation plus confortable, réduisant la fatigue oculaire et la fatigue.

Le CAMON 19 PRO MONDRIAN sera disponible dans la semaine du 15 au 20 Aout 2022 , donc la semaine prochaine

Écouter l’article

