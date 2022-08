Camp vacances basket 2022 : Une édition réussie pour les organisateurs

Le camp vacances basket 2022, débuté depuis le 16 juillet 2022, à Ouagadougou a pris fin ce samedi 13 août 2022. Ce 24ème rendez-vous annuel de divertissement et d’apprentissage des tout-petits a concerné les enfants dont la tranche d’âge est située entre 3 et 19 ans.

Placée sous le Thème « Sport et Media : Quelles opportunités et risques du numérique pour la jeunesse », cette 24ème saison du camp vacances basket a, comme à l’accoutumée, connu une participation « enthousiasmée » des enfants de 3 à 19 ans soit au total plus de 300 jeunes.

A l’apothéose de ce rendez-vous, les différentes compétitions se sont articulées autour des concours de tirs, les 321, les circuits techniques, les 3×3, des exercices de dribles, les lancés francs, et des matchs entre campeurs. Il s’est agi de confrontations des catégories des – 6 ans, les -11ans et -19 ans.

A la première catégorie citée, Jadielle Nongana et Rayan Balima ont été sacrés MVP de la saison. Chez les -11 c’est Ayman Ouédraogo qui s’est emparé de ce titre tandis que chez les -19 ans Abdine Dabre et Grâce Kpoda repartaient avec ce prix.

Il faut rappeler que l’objectif recherché par ce Camp Vacances Basket, c’est de créer un cadre de rencontre et de divertissement pour les enfants pendant ces périodes de vacances selon le promoteur de ce camp Mahamadi Zoungrana.

« Je suis très satisfait de la participation des campeurs et de la présence du ministre, ce qui témoigne de leur accompagnement. Je ne m’y attendais pas. Depuis 24 ans nous avons commencé à apprendre aux enfants ce que c’est que le basket. Il y a au moins trois qui sont passés par ce camp et sont devenus champion aujourd’hui, on ne peut qu’être satisfait », a salué le président.

Un objectif approuvé par les jeunes apprenants et le ministre en charge des sports Wabou Drabo qui a d’ailleurs souhaité que cela perdure pour le bonheur du basket burkinabè.

« J’étais là l’année passée et cette année encore je suis présente. Au départ je ne savais même pas taper dans ballon de basket, aujourd’hui je sais même faire des dribles. J’écoute tous les conseils des coachs et j’espère un jour devenir une championne », a dit Doriane Yaméogo une de participante de l’édition 2022.

En termes d’innovation, le promoteur a assuré qu’à cette édition les athlètes ont tous été assurés pour leur préserver du risque. Aussi en lien avec le thème choisi a ajouté Mahamadi Zoungrana, « les enfants ont bénéficié des formations sur l’utilisation de leurs téléphones ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

